Opptøyer under kontroversielt fransk folkemøte: – Skremmende

PARIS/OSLO (TV 2): Det er uro og opptøyer når Eric Zemmour (63), fransk provokatør og programleder, holder sitt første folkemøte etter at han erklærte seg som presidentkandidat.

Det er bråk og slåsskamper inne på Zemmour-møtet, som avholdes søndag.

Fem kvinnelige demonstranter reiste seg og ropte. Et stort antall unge menn reiste seg også i protest.

– Det var skremmende, sier TV 2 reporter Elin Sørsdahl, som var vitne til kaoset.

Til tross for urolighetene under møtet, fortsatte Zemmour fra talerstolen.

Sørsdahl filmet urolighetene med mobilen sin, før hun reddet teknisk utstyr i sikkerhet.

Videoer fra sosiale medier viser stoler som bli kastet og slåsskamper. Fra mengden ropes det «Nei til rasisme».





Kontroversiell politiker

Incident important dans la salle.



Plusieurs personnes sortent des t-shirts « Non au racisme. »



Ils sont attaqués par plusieurs personnes présentes dans la salle. #ZemmourVillepinte pic.twitter.com/rbtPxruzhn — Remy Buisine (@RemyBuisine) December 5, 2021

TV 2s reporter anslår at det er cirka 13.000 mennesker på folkemøtet.

Møtet er det første etter at Zemmour erklærte seg som presidentkandidat torsdag denne uken.

TV 2 har tidligere skrevet om at det var forventet uroligheter og opptøyer i forbindelse med møtet. En rekke organisasjoner har varslet at de vil demonstrere mot Zemmour, på flere steder i Paris-området. I tillegg er det ventet et antall anti-fascister.

Zemmour tilhører ytre høyre fløy i fransk politikk. Han har økt på meningsmålingene ved å snakke negativt om innvandring og innvandrere. Han er flere ganger dømt for rasistiske og hatefulle ytringer.

Zemmour vil blant annet at kun franskmenn skal motta velferdsgoder.

Frankrikes Trump

DEMONSTERER: En rekke demonstranter har møtt opp på folkemøtet. Foto: Santiago Vergara S / TV 2

Zemmour kalles ofte Frankrikes Donald Trump, og har adoptert Trumps metode med provokasjoner for å skaffe seg oppmerksomhet.

Den siste tiden har falt ned på tredje plass på meningsmålingene. Tidligere i år lå han an til å møte president Emmanuel Macron i den avgjørende runden i presidentvalget i april 2022.