Tror de må vinne for å unngå nedrykk: – Det blir en mental kamp

Eirik Kjønø tok over hovedtreneransvaret i Stabæk etter ti serierunder. Da lå klubben nest nederst på tabellen med kun seks poeng.

Den umiddelbare effekten uteble med seriens yngste trener ved roret.

Stabæk har slitt i bunn. For fire runder siden ble de ydmyket. 1-4-tap borte mot Sarpsborg var ikke godt nok. Enkelte stilte spørsmål om hva Kjønø egentlig hadde fått til.

Så svarte 30-åringen og hans lag på tiltale. De tettet igjen bakover i to kamper og tok med seg fire viktige poeng.

Søndag måtte de slå Rosenborg for å ha muligheten til å unngå direkte nedrykk og nedrykkskvalik. Hvis Odd tapte og Stabæk vant ville de mørkeblå med seier i siste serierunde ha berget plassen.

Odd tapte. Det gjorde også Stabæk.

– Det var surt. Vi visste at vi med poeng hadde gode muligheter, sa Kjønø til TV 2 etter å ha sett eget lag tape 1-3 hjemme mot Rosenborg.

NUMMER TO: Dino Islamovic scoret Rosenborgs andre mål i søndagens kamp på Nadderud. Foto: Fredrik Hagen

– Må vinne

Da kampen ble blåst av på Nadderud trodde mange av hjemmelagets supportere at de tross alt kunne trøste seg med at begge lagene under dem på tabellen også hadde tapt.

Mjøndalen tapte for Vålerenga.

Brann lå under 2-0 mot Bodø/Glimt som gjorde seg klare for å feire et nytt seriegull. Så kom reduseringen tolv minutter før slutt. På overtid spolerte bergenseren Bård Finne gullfesten og sørget for fornyet håp for Brann-supporterne.

Dermed kan både Brann, Stabæk og Mjøndalen sikre kvalikplass i siste runde.

– Vi regner med at vi må vinne. Det er hva vi er innstilt på. Jeg tipper Brann vinner hjemme mot Sarpsborg. Det betyr at vi må vinne i Skien. Det er opp til oss, sier Kjønø.

Den avgjørende målforskjellen

Stabæk har 25 poeng og ligger på kvalikplass. Så følger Brann med 23 poeng og Mjøndalen med 22 poeng.

Både Brann og Mjøndalen har bedre målforskjell enn Stabæk, og vil gå forbi bærumsklubben hvis de vinner og Stabæk taper.

Kvalikplassen vil også ryke dersom Brann vinner og Stabæk kun tar med seg ett poeng hjem fra Skien.

Stabæk har nemlig sluppet inn flest mål i ligaen. Kun Tromsø og Mjøndalen har scoret færre ganger.

OPTIMIST: Eirik Kjønø tror eget lag kaprer kvalikplassen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– En mental kamp

Forrige sesong kjempet Kjønø også mot nedrykk. Det så mørkt ut for "underdogene" fra Grorud to runder før slutt, men så snudde det.

Kjønø ledet Grorud til fornyet kontrakt i OBOS-ligaen etter først å ha knust Kongsvinger i nest siste runde, for så å ta et imponerende poeng borte mot Lillestrøm på Åråsen. Dramaet ble fulgt i TV 2-serien Grorud Underdogs.

Nå er han der igjen. Kjønø tror eget lag må ha poeng. Treneren mener at det mentale blir viktig i skjebnekampen mot Odd.

– Vi må dra ned dit og være en samlet gruppe. Alle skal vite at medspilleren har ryggen deres. Det blir veldig viktig at vi treffer med inngangen til kampen. Det blir en mental kamp, sier han.

Tre lag vil gi alt for å sikre kvalikplass. For to av lagene vil håpet om fornyet kontrakt i Eliteserien bli knust. Stabæk-treneren har stor tro på at eget lag takler presset.

– Vi er gode nok til å vinne, sier Kjønø med et smil.