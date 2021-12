Kaos på Tromsø lufthavn: Kvinne skal ha presset seg gjennom énveissluse

Saken oppdateres.

Flyplassjef Ivar Schrøen bekrefter hendelsen overfor Nordlys.

– Det er en kvinne som har forsøkt å gå tilbake gjennom slusa til bagasjemottaket. Da er prosedyren klar. Da må alle passasjerer i avgangshallen ut igjen og gå gjennom sikkerhetskontrollen på nytt, sier Schrøen til Nordlys.

Han vet ikke hvorfor kvinnen gjorde dette etter at hun landet på flyplassen, men han har sine mistanker.

– Dette skjer heldigvis sjeldent. Men de gangene det skjer, så skyldes det at de kommer på at de har glemt noe igjen på flyet. For eksempel mobiltelefonen i setelommen. Da får de en form for panikk, og prøver å presse seg gjennom slusa de nettopp har gått gjennom, sier Schrøen til avisen.

Han beklager det inntrufne, og sier at det kan føre til forsinkelser i flytrafikken.

En Nordlys-tipser, som befant seg på flyplassen, beskriver hendelsen som kaotisk.