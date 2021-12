Drømmescoring sendte Tottenham forbi erkerivalen på tabellen

Scoringer fra Lucas Moura, Davinson Sánchez og Heung-min Son gjorde kampen mot Norwich til en kontrollert seier for Spurs søndag ettermiddag.

Ni minutter ut i kampen og Lucas Moura tok på seg danseskoene. Brasilianeren slo først vegg med Heung-min Son, før han vendte bort Norwich spillerne og klinte til like utenfor sekstenmeteren.

En strålende måte å ende 22 ligakamper uten nettkjenning for vingen.

Norwich hadde noen feite muligheter, men det ville seg ikke for tabelljumboen.

Når ikke kanarifuglene klarte omsette i mål, gjorde en cornerscoring fra Sánchez og et solo-mål fra Son at Tottenham klatret opp til femteplass på tabellen. To poeng ned til Arsenal og to poeng opp til West Ham på fjerdeplass.