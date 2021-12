Økonomisk motbakke for Heimevernet

Heimevernet fyller 75 år i år. I bursdagsgave ber de nå om økte økonomiske rammer for å lette på en stram økonomi.

På toppen av et snødekt Ulriken midt i Bergen har Heimevernet sin siste av en rekke markeringer av 75-årsjubileumet sitt.

6. desember 1946 ble Heimevernet etablert som en del av det norske forsvaret. En mannsalder senere er de fremdeles en viktig del av den norske forsvarsevnen. Men nå ber de politikerne om å øke rammene. For det koster å være forberedt.

Trenger mer ressurser

– Kunne vi vært bedre trent, hatt mer ammunisjon og flere folk? Absolutt! Og det ber jeg om hver eneste gang sjansen byr seg oppover i Forsvaret.

Det sa sjefen for HV09 på Vestlandet, oberstløytnant Christoffer Thomas Knutsen, til de fremmøtte på Ulrikens utsiktspunkt.

Oberstløytnant Christoffer T. Knutsen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Han er tydelig på at Heimevernet har en sterkt begrenset økonomi per i dag. Nå ønsker han en endring.

– Det er absolutt trangt. Og det krever knallharde prioriteringer. Vi skulle veldig gjerne hatt muligheten til å øve og trene mer enn det vi kan i dag.

– Det som er bra med Heimevernet er at man kan få meget god effekt for mindre midler. Så med en økning av midlene til Heimevernet ville vi fått mye mer til for de få kronene.

Flere har de senere årene tatt til ordet for en økt profesjonalisering av forsvaret (flere fulltidssoldater). Ville det ikke vært bedre å bruke en større andel av midlene på det?

– Vi tror det er fornuftig å ha en god forankring i befolkningen. Spesielt for Heimevernet. At det er et folkeforsvar til både hverdag og fest. Det tror vi er den beste løsningen.

Heimevernet feirer 75 år på Ulriken i Bergen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Men ansvaret nå ligger ikke bare hos politikerne. I bursdagstalen var oberstløytnanten tydelig ovenfor sine egne. De må ta ansvar.

– Om du synes vi har for lite ressurser til å løse oppdraget vårt - engasjer deg! Ta initiativ! Skriv til politikere og stortingsrepresentanter og fortell dem at dette ikke er godt nok.

– Betyr utrolig mye

Knutsen er sikker på at Heimevernet betyr en god del for folk landet over.

Sjef for Heimevernets innsatsstyrke Bjørn West, major Bjørnar Solbakken. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Heimevernet betyr utrolig mye. Både for Forsvaret, men også for folk flest rundt om kring i landet. Man ser at med en gang noe skjer med Heimevernet, så vekker det engasjement i befolkningen. Heimevernet er en vital 75-åring med et veldig relevant oppdrag.

Han får støtte fra major Bjørnar Solbakken som leder innsatsstyrken Bjørn West.

– Noe av kjernen er at det er et forsvar av folket, for folket. Det går aldri av moten.

Solbakken er ikke i tvil. Heimevernet er fremtidens Forsvar.

– Vi er her nå. Vi er her i morgen. Vi er her om 75 nye år.