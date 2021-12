Brudd for «Love Island»-par

GOD KVELD NORGE (TV 2): Johannes Klemp og Nora Haukland er ikke lenger et par.

«Love Island»-paret Johannes Klemp og Nora Haukland har gått hver til sitt.

Det bekrefter Klemp til God kveld Norge.

– Minnerike år

Haukland deler også i sin historiefunksjon på Instagram at de ikke lenger er sammen.

– Jeg skriver dette med veldig tungt hjerte. Jeg og Johannes har valgt å gå fra hverandre, skriver hun og fortsetter:

– Det har vært to fantastiske og minnerike år som jeg er veldig takknemlig for. Likevel har vi opplevd at vi er veldig ulike.

Haukland skriver videre at de har lenge prøvd å få forholdet til å funke ettersom de har mye kjærlighet for hverandre.

– Jeg vil bare Johannes godt og har så mye kjærlighet til han og hans familie, skriver hun på Instagram.

Vant «Love Island»

Klemp og Haukland møtte hverandre første gang da de deltok i kjærlighetsreality-programmet «Love Island» i 2020. De fant fort tonen med hverandre i Argentina og stakk til slutt av med seieren.

Da de kom hjem til Norge var de fortsatt sammen og valgte etter hvert å bli samboere. I april i år gikk Klemp ned på kne og fridde til Haukland på Grefsenkollen.

Planen var å gjennomføre et Mamma Mia-inspirert bryllup i 2023. Haukland og Klemp har også en hund sammen.