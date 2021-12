Sjåstad Christiansen med råsterk seier på jaktstarten: – Helt fantastisk!

Se hele resultatlisten her.

Vetle Sjåstad Christiansen viste kanonform på jaktstarten i Östersund og gikk inn til en kontrollert seier foran Sebastian Samuelsson og Emilien Jacquelin.

Det avgjørende øyeblikket kom på siste skyting da både Samuelsson og Jacquelin måtte gå strafferunde, mens Sjåstad Christiansen skjøt feilfritt. Han vant til slutt med 9,8 sekunder foran Samuelsson og 11 sekunder til Jacquelin.

– Det er helt fantastisk det han driver med her, utbryter NRKs kommentator Ola Lunde som var skuffet over de øvrige norske.

– Det er svak innsats av de norske løperne her. De leverer altfor dårlig på standplass, med unntak av Vetle da, sier Lunde.

Johannes Thingnes Bø fikk totalt tre bom og endte på en 8.plass, minuttet bak Sjåstad Christiansen. Sivert Bakken ble nummer 21 med fore bom, Johannes Dale nummer 23 med tre bom, mens Tarjei Bø endte som nummer 28 med hele fem bom.

Trøbbel for Thingnes Bø

Mens Vetle Sjåstad Christiansen, Sivert Bakken og Johannes Dale åpnet feilfritt på standplass, gikk det verre for Tarjei Bø som måtte gå tre strafferunder på første liggende skyting. Lillebror Johannes Thingnes Bø fikk én strafferunde.

Sjåstad Christiansen gikk ut 10 sekunder bak franske Emilien Jacquelin.

Jacquelin skjøt en rask og feilfri andre serie, men feilfritt ble det også for Sjåstad Christiansen som hang i pallkampen.

Bakken fortsatte også å treffe blinkene og lå 50 sekunder bak Jacquelin ved 6,3 kilometer.

For Thingnes Bø ble det mer trøbbel med to strafferunder på andre skyting, mens Tarjei Bø traff alle fem. Dale fikk også fullt hus.

Sjåstad Christiansen i tet-trioen

Jacquelin gikk alene i tet inn til første stående skyting, men fikk to bom. Sjåstad Christiansen fikk én bom og gikk ut like bak franskmannen sammen med svenske Sebastian Samuelsson.

På stående skyting gikk det langt bedre for Thingnes Bø som med feilfri skyting gikk ut litt over minuttet bak Jacquelin. Også på siste skyting ble det fullt hus for Thingnes Bø.

Sjåstad Christiansen, Samuelsson og Jacquelin gikk likt inn til siste skyting. De to siste bommet og Sjåstad Christiansen kunne gå alene i tet. Det endte til slutt med en kontrollert seier til nordmannen.