«La VM være et verdensmesterskap - ikke et utvidet EM»

37 mål er Norges største seiersmargin i VM. Både Uruguay (48-11 i 2001) og Australia (47-10) i 2005 har fått merke hvor ille det kan gå dersom de norske jentene bestemmer seg for å gi alt når motstanden er av det svakere slaget.

Den rekorden kan fort ryke mot Iran. De norske jentene kan nesten avgjøre selv om de vil sette rekord eller ikke. Hvis ikke Fatemeh Khalili Behfar drar en ny fantomkamp opp av lommen.

For etter at Det internasjonale håndballforbundet utvidet fra 24 til 32 nasjoner i VM, så er nivåforskjellen mellom de beste og svakeste blitt større.

55-15, 46-15, 46-18, 39-11 – dette er bare noen av resultatene de tre første dagene av VM. Og det vil komme flere slike.

En rekke håndballpersonligheter har gått ut og fordømt utvidelsen, og ment at disse kampene dreper interessen for håndball-VM for kvinner. De tar ikke feil. Folk flokker ikke til tv-skjermene for å se Norge vinne med 28 mål over Kasakhstan, og Viasat setter neppe seerrekord med Iran-kampen heller.

Jeg er ikke uenig i at 32 nasjoner er for mange, men jeg vil likevel ikke være udelt kritisk.

For tanken om å få flere nasjoner til å åpne øynene for kvinnehåndball er god. Og det er mulig å få til et løft. Det viser historien.

23-36 - 19-32 - 18-32 - dette er Brasils resultater mot europeisk motstand i VM i 1997, et mesterskap de også tapte sine to øvrige gruppekamper mot Japan og Angola. De to første resultatene er mot henholdsvis Østerrike og Polen.

Hvis en ser bort fra seieren over Italia i 2001, der italienerne kun var kvalifisert fordi de var vertsnasjon, så måtte en vente helt til 2005 før Brasils håndballjenter for første gang vant over et europeisk lag.

Også da var de i gruppe med Østerrike og Polen, men på åtte år gikk man fra to 13-målstap til å vinne 34-31 over Polen og 32-29 over Østerrike.

I 2013 ble Brasil verdensmestere etter å ha slått Serbia i finalen.

En annen solskinnshistorie er Nederland. De var Europas håndballbakgård frem til 1999. Fra da har de sakte, men sikkert nærmet seg verdenstoppen. Til de i 2019 sto øverst på seierspallen.

Et fellestrekk for begge disse nasjonene er at de hadde landslagssjefer som skjønte at nøkkelen til å nærme seg de beste var å lære av dem.

Nederlands Bert Bouwer fikk plassert en rekke av sine beste spillere i danske GOG for å gi dem bedre matching. Mens Brasils Morten Soubak fikk til et samarbeid med østerrikske Hypo.

Så kan man si at dette er veien å gå. Å få spillerne til klubber i bedre ligaer, ikke la dem bli ydmyket i VM. Men så er det dette med hønen og egget. Hadde Brasil og Nederland fått muligheten til å få spillerne sine til Østerrike og Danmark hvis ikke de hadde vært med i mesterskap og knyttet kontakter? Det var Bert Bouwers vennskap med Danmarks landslagssjef Jan Pytlick som åpnet veien til GOG, og Brasil hadde ikke klart å lokke Soubak over Atlanterhavet hvis ikke han hadde sett et potensial i laget i tidligere mesterskap.

Så i stedet for å klage over nivåforskjellen og at det er for mange lag med, hvordan man kan gjøre noe med turneringsformen slik at disse nasjonene kan være med uten at det ikke blir for mange slike kamper?

I Champions League for herrer så prøvde man en periode å dele lagene på nivå. Det var en gruppe for de antatt beste lagene, og en for dem som var seedet svakere. Så gikk det flere lag til sluttspill fra øverste nivå enn det nederste.

Hva om en deler f eks i to nivåer i VM også?

Her er mitt forslag:

20 lag på nivå 1, fordelt på fire grupper med fem lag.

12 lag på nivå 2, fordelt på tre grupper med fire lag.

Fra nivå 1 går fire lag videre til mellomspill fra hver gruppe, mens fra nivå 2 går bare gruppevinnerne videre. Resten går til Dr. Hassan Moustafas hjertebarn «President’s Cup».

På denne måten får Iran og Usbekistan deltatt i samme mesterskap som Norge og Frankrike, men de slipper ydmykelsen av å bli slått med 35 mål. Samtidig vil de lagene som gjør det skarpest på laveste nivå få muligheten til å spise pepperkaker med de store litt nærmere jul enn de gjør nå.

For jeg kjøper ikke argumentet med at det er økonomisk vinning som er bakgrunnen for utvidelsen. For er det så lukrativt for IHF å ta disse nasjonene med?

I Iran er det ikke aktuelt å vise kampene på tv, fordi motstanderne er for «lettkledde». Jeg tviler også på at IHF har tjent mye på å selge tv-rettighetene til Kasakhstan og Usbekistan.

Snarere er jeg redd de kan tape penger på å gjøre produktet sitt mindre spennende. For den første uken av VM blitt kjedelig og noe en ikke må se. Det gjør tv-rettighetene mindre verdt. Og det styrker neppe IHF økonomisk

Man kan si mye om IHF-president Hassan Moustafa. Jeg er en av hans største kritikere, men nå skal jeg gjøre noe jeg knapt kan huske at jeg har gjort. Jeg skal støtte ham! For hans ønske om at håndballen skal slå røtter andre steder enn i Europa er viktig.

Så kan man kanskje si at Asia har fått i overkant mange VM-plasser etter utvidelsen. Det kan sikkert settes på kontoen for Moustafas nære vennskap til AHF-president sjeik Ahmed Al-Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, som er en annen som ikke er redd for å gjøre en avtale eller to under bordet.

Håndballen må bli større. Blir det en ren europeisk idrett, så er jeg redd OL-statusen står i fare om noen år.

Kan Sør-Korea komme tilbake nå som de lar spillerne sine dra til Europa og Japan for å spille klubbhåndball?

Kan Japan ta et steg eller to nærmere de beste?

Kan Argentina utfordre Brasils posisjon som best i Sør-Amerika?

Kan endelig håndballen få fotfeste i USA?

Og kanskje det er noen norske klubber som tør ta sjansen og satse på noen spillere fra mindre nasjoner?

I kveld kan en stifte bekjentskap med Fatemeh Khalili Behfar. Irans målvakt hadde flest redninger av alle målvakter i første kamp, og viste at hun så absolutt hører hjemme på dette nivået. God grunnteknikk, tøff og med en herlig energi. Hun ville ikke gjort seg bort i Rema 1000-ligaen.

Det samme kan en si om Irina Alexandrova, som ble toppscorer for Kasakhstan mot Norge.

Hvis de største talentene i de mindre nasjonene utenfor Europa kan få prøve seg i europeiske klubber, og få bedre matching gjennom hele året, så kan det løfte landslagshåndballen. Men hvis de ikke får delta i VM, så er det ingen som noen gang vil få øynene opp for dem.

Alt dette vil bety enormt for internasjonal kvinnehåndball. Det tok 66 år før vi fikk den første verdensmester fra utenfor Europa. Jeg håper ikke et tar like lang tid før vi får den neste. Det tok 16 år for Brasil å gå fra å tape alle kamper i VM til de ble verdensmestere. Nederland kvalifiserte seg ikke for noe mesterskap mellom 1986 og 1998. I 2019 ble de også verdensmestere. Vi får smøre oss litt med tålmodighet og svelge noen store seiersmarginer, så kanskje VM en gang kan bli et verdensmesterskap og ikke et utvidet EM.