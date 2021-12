God start for Rangnick: Utskjelt spiller fikset seier med lekkert mål

Ralf Rangnick vant sin første kamp som Manchester United-manager. Det kan han takke Fred for.

Manchester United-Crystal Palace 1-0

Den brasilianske midtbanespilleren har fått mye pepper for sine prestasjoner. Senest mot Arsenal fikk han kritikk for mange enkle pasningsfeil.

I Ralf Rangnicks debut ble han den store helten med et vakkert skudd fra 16-meteren rundt et kvarter før slutt.

Se den herlige scoringen og feiringen øverst!

– Meget, meget positiv ting

Matchvinner-målet betyr at Manchester United fortsatt bare er tre poeng bak West Ham på den viktige fjerdeplassen.

– For Rangnicks første kamp å være, begynner man å se ting som han virkelig vil like, sier Andrew Findlay, som jobber med analyse for Ståle Solbakken på landslaget, i TV 2s studio.

SHOW: Først serverte Fred publikum et lekkert mål, så en herlig feiring. Se video øverst. Foto: Martin Rickett

Han peker på at Rangnicks lag hadde kortere avstander i laget. Kampen er første gang Manchester United holder nullen på hjemmebane denne sesongen.

– Det er en meget, meget positiv ting å ta med seg. En god begynnelse, slår TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt fast.

Tyskeren er naturlig nok enig.

– Jeg er mest fornøyd med at vi holder nullen. Jeg har sagt det fra starten av på pressekonferansen at vi må bli bedre på det. Vi må holde buret rent og kontrollere kamper. Veldig fornøyd vi klarte det i dag, sier Rangnick til britisk TV.

– Det de viste i dag, var mer enn jeg forventet, for å være ærlig, fortsetter tyskeren.

Fred-ros

28 år gamle Fred har ikke for vane å score.

Hans to Premier League-mål denne sesongen er like mange som han hadde i sine 76 første kamper for Manchester United, ifølge Opta.

– Fred har et slikt skudd én gang i året, spøker Bruno Fernandes etter kampen.

– Han er en veldig fin fyr, som jobber veldig mye og de fleste ikke snakker om. Han fortjener all rosen han får nå, mener lagkameraten.

Endringer med en gang

Med kveldskamp på torsdag hadde Ralf Rangnick minimalt med tid på å forberede laget før debuten.

Tyskeren gjorde ingen endringer fra laget som slo Arsenal. Likevel så ekspertene tegn til endringer i spillet.

De røde djevlene gikk til pause med 0-0, men hadde presset Crystal Palace bakover og skapt noen gode muligheter. Statistikken viste at Manchester United hadde hatt ballen klart mest og mer enn dobbelt så mange skudd som gjestene fra London.

– Du kan se noen få forskjeller med en gang med tanke på strukturen i laget, og hvordan de ser ut. Det ser ut som de kan dominere kampen mer, fordi avstandene i laget er mye bedre, sa Findlay i TV 2s studio pausen.

Han jobber nå med det norske landslaget, og har tidligere jobbet i Manchester United.

– Man begynner å se prinsippene i Rangnicks spill, sa Findlay, og understreket at tyskeren ikke har hatt mye tid på seg.

– Hvis de fortsetter sånn, tenker jeg at Palace kommer til å rakne i andre omgang, vurderte Erik Thorstvedt.

Stor Palace-sjanse

Det ble imidlertid en svært tam åpning på andre omgang. Først med et kvarter igjen fikk man en stor sjanse. Dessverre for Crystal Palaces del sviktet Jordan Ayew i det avgjørende øyeblikket.

Bare et par minutter senere sendte Fred Old Trafford til himmels.