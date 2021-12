Thorir om Hegh Arntzens nye hverdag: – Det har løfta henne

Emilie Hegh Arntzen kom ikke med i OL-troppen, men var med som reserve. Nå er 27-åringen tilbake i Thorir Hergeirssons tropp.

Før inneværende sesong byttet hun ut Vipers med den rumenske storklubben CSM Bucuresti og har fått tillit som en av forsvarssjefene.

– I starten var det mye nytt: du står med folk du aldri har stått med før og du skal finne din plass. Jeg føler at det går bedre og bedre, og jeg trives med den rollen jeg har i forsvar. Så håper jeg at jeg får spille litt mer fremover etterhvert, forteller Hegh Arntzen til TV 2.

– Du har tøff konkurranse der?

– Du har kanskje hørt om henne? sier Hegh Arntzen og ler.

For på samme posisjon som Hegh Arntzen på banen i Bucuresti finner man Christina Neagu - rumeneren som ble kåret til verdens beste håndballspiller av IHF i 2010, 2015, 2016 og 2018.

STJERNE: Christina Neagu har vært Romanias beste spiller i en årrekke, men har nå tatt seg pause fra landslaget. Foto: Scanpix

– Hun er selvfølgelig en veldig god håndballspiller, men vi er ikke så mange på vår posisjon og vi spiller bra sammen. Men jeg er fullt klar over at det kan bli litt mindre spilletid i angrep.

Thorir Hergeirsson er godt fornøyd med det han har sett av Hegh Arntzen i klubbspill. Landslagssjefen forteller i TV 2-podcasten «Kommentatorbua» at 27-åringen er tiltenkt en sjefsrolle i forsvar også hos de norske håndballjentene.

– Emilie spiller fast i midtforsvaret med Yvette Broch i Bucuresti. Det har løfta henne og det håper vi at hun tar med seg inn i landslaget. Det er det som er tanken, sier Hergeirsson.

– Husker gjerne de tingene man ikke får til

Skiens-jenta forteller at hun er fornøyd med rollen hun har tatt i den rumenske klubben og ønsker å gjøre det samme på landslaget.

– Jeg synes det er litt vanskelig også, fordi jeg har den rollen jeg har i klubb og så har jeg en litt annen rolle her på landslaget. Jeg tror kanskje at jeg er mer komfortabel i klubb, men jeg skal prøve å ta den her også, fortalte bakspilleren til TV 2 under Intersport Cup rett før VM.

Etter to seire på to kamper i VM, spør TV 2 hvordan hun føler det går nå.

– Man er kritisk til det man holder på med selv og man husker gjerne de tingene man ikke får til. Men jeg synes forsvaret kommer seg og det er veldig deilig. Etter Intersport Cup følte jeg at jeg hadde litt å gå på, men nå kommer det seg.

TILBAKE: Emilie Hegh Arntzen var reserve under OL i Tokyo, men er nå tilbake i Thorir Hergeirssons tropp i VM i Spania. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Det er vanskelig å stoppe henne

I siste gruppespillkamp tirsdag møter Norge Romania. Thorir Hergeirsson og de norske håndballjentene er tydelige på at de nå møter den klart tøffeste motstanderen hittil i mesterskapet.

– Nå møtes gode, europeiske lag. Hovedrunden begynner med Norge-Romania i den ene gruppen og Sverige-Nederland i den andre. Disse fire lagene kjemper om to plasser som gir billett til en kvartfinale, sier Hergeirsson til TV 2.

Romania stiller uten sin beste spiller, Neagu, som har tatt landslagspause.

– Romania har et godt lag og gode håndballspillere, og Neagu har alltid tatt stor plass. Noen ganger har de lyktes med det, men de har aldri gått til topps med det, så nå spiller de annerledes. De har fortsatt noen nøkkelspillere der. Det er flere som har kommet litt mer til sin rett, og de spiller på et større register med flere som får boltre seg. Det gjør det annerledes med motspill enn når Neagu skal være sist eller nest sist på 50-70 prosent, sier landslagssjefen.

TØFF OPPGAVE: Crina Pintea er linjespiller på det rumenske landslaget. Foto: AFP

Hegh Arntzen trekker frem den rumenske linjespilleren Crina Pintea.

– Det er viktig å ikke la henne være så mye i fred hvert fall. Vi må jobbe rundt og i høyden. Det er vanskelig å stoppe henne: hun er høy, sterk og god til å ta imot ballen, forteller Hegh Arntzen om Pintea som spiller i den ungarske klubben Györ med flere av de norske håndballjentene.