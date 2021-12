Slik blir Kim Frieles begravelse

Aktivist og forfatter Karen-Christine Friele, bedre kjent som Kim Friele, hedres med begravelse på statens bekostning.

Friele bisettes mandag klokken 12 fra Oslo domkirke, og det blir en egen minnestund etter begravelsen.

I en pressemelding fra statsministerens kontor skriver de at statsminister Jonas Gahr Støre vil være tilstede under begravelsen til Friele. Han skal også holde en minnetale om henne på vegne av regjeringen.

Slottet bekrefter også til God kveld Norge at H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsessen skal delta i bisettelsen av Kim Friele.

HEDRES: Kim Friele hedres med begravelse på statens bekostning. Foto: Ryan Kelly

Korona-restriksjoner

Grunnet nye korona-tiltak i Oslo begrenses antall gjester som kan komme i kirken til 600 med tre kohorter på 200 personer. I utgangspunktet rommer kirken plass til flere mennesker.

Oslo domkirke skriver på sine nettsider at 200 plasser allerede er fullt opp og gjestene må ha på seg munnbind mens de står i kø. Inne i kirken må man ellers følge gjeldende smittevernregler.

Gjestene må også registrere seg ved ankomst til kirken grunnet strengere korona-tiltak.

Kjempet for homofiles rettigheter

Friele ble født 27. mai 1935 og døde 22. november - 86 år gammel. Hun sto offentlig frem som homofil i 1963, og var den første i Norge til å gjøre dette.

KJEMPET FOR RETTIGHETER: Kim Friele kjempet for å fjerne straffelovens paragraf 213 som kriminaliserte homofili. Foto: Vidar Knai / NTB

I tiden etter kjempet hun for homofiles rettigheter i lang tid. Blant annet meldte hun seg inn i den lukkede homoorganisasjonen Det norske forbundet av 1948, hvor hun var leder og generalsekretær.

Hun kjempet også med forbundet om å fjerne straffelovens paragraf 213 som kriminaliserte homofili. Senere i 1972 ble denne loven avskaffet.

Friele jobbet også hardt for at homofili ikke lenger ble regnet som en psykiatrisk diagnose, og jobbet for at straffelovens paragrafer mot rasisme og diskriminering basert på seksuell legning ble innført.

Hun har også skrevet fagbøker og artikler om å være homofil og homofiles historie. Hun var også æresmedlem i Arbeiderpartiet, ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, vunnet Homobevegelsens ærespris og fått Fritt Ord-prisen for å nevne noe.

Friele var gift med advokat Ole Friele jr. i ett år før hun møtte politiker Wenche Lowzow. Etter hvert ble de et offentlig par og banet stor vei for andre da de inngikk partnerskap i Oslo rådhus i 1993.

– Et forbilde

I en tidligere pressemelding fra statsministerens kontor ble det bekreftet at begravelsen til Friele er på statens bekostning. Dette er for å hedre alt hun har jobbet og kjempet for.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa at hun bidro til å gjøre samfunnet rausere og mer inkluderende.

– En bauta har gått bort, sier statsminister Jonas Gahr Støre i pressemeldingen.

Rundt 100 personer har blitt begravet på statens bekostning siden 1881, da ordningen ble innført.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen beskriver Friele som en ubestridt og unik pioner.

– Hun gikk foran på et tidspunkt hvor det var kriminelt å være skeiv, sa Trettebergstuen.

– Friele vil for alltid være et symbol på at endring er mulig, og er et forbilde som vil bli stående i lang tid.