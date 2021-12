Ber Raymond kjøpe nytt juletre

Oslo Høyre krever at byen kjøper et nytt juletre til London. Årets juletre har nemlig fått usedvanlig mye kritikk for å være stygt. Nå vil partiet at Oslo ber om unnskyldning og retter opp skaden.

Årets juletre på Trafalger Square i London har fått usedvanlig mye kritikk for å være stygt.

Treet, som er en gave fra Oslo til London, blir latterliggjort i britisk presse og på sosiale medier.

— Er vi i krig med Norge, spørres det på Twitter;

Britene er lite imponert over årets gave fra Oslo Foto: Dan Barker

I twitterposten publiseres et bilde av det norske treet som tradisjonen tro har blitt gitt London som en takk for hjelpen under andre verdenskrig.

Pinlig

Nå krever Oslo Høyre at byrådsleder Raymond Johansen rydder opp og kjøper et nytt tre til London.

Anne Haabeth Rygg som er gruppeleder for Oslo høyre sier til TV2 at hun synes det hele er pinlig;

– Vi kan ikke ha det slik at vi sender stygge juletrær til London for å takke britene for hjelpen under andre verdenskrig. Derfor mener vi at byrådslederen kan bruke av sin disponible pott og tilby ordføreren i Westminster å kjøpe et nytt tre. Og så må han beklage på vegne av Oslo.

Fremmer eget forslag i bystyret

Da TV 2 tar kontakt med byrådslederens kontor får vi beskjed om at byrådsleder Raymond Johansen ikke vil kommentere saken, og at det uansett ligger hos Ordføreren.

Ordfører Marianne Borgen vil heller ikke gi kommentar utover at dette hører hjemme i forretningsutvalget i Oslo bystyre.

Anne Haabeth Rygg sier at hun uansett vil ta opp saken allerede denne uken.

– Vi vil oppfordre byrådslederen til å bruke sin konto på dette. Om han avviser det, vil vi foreslå dette som en egen sak på neste bystyremøte førstkommende onsdag.

– Men vil dere får flertall for dette da?

– Jeg kan ikke tenke meg at noen i bystyret synes det er greit at London har et stygt juletre. Derfor vil vi på onsdag formelt be Oslo om å kontakte London og avtale med dem at de kjøper inn et pent tre på Oslos regning.