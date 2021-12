Støre lover strøm-avklaring før jul

Regjeringen jobber på spreng for å legge fram nye ordninger for at større deler av befolkningen kan få støtte til skyhøye strømregninger.

Saken oppdateres.

Lørdag kunne TV 2 erfare at regjeringen jobber med en strømpakke, slik at flere kan få støtte til strømregningen. I et intervju med TV 2 søndag kunne statsminister Jonas Gahr Støre bekrefte at det jobbes med en strømavklaring.

– Det er en situasjon som treffer veldig mange. Det er en situasjon vi ikke har hatt på 25 år siden. Nå skal vi komme med hjelp til dem som rammes spesielt hardt, sier Støre.

Det har blitt jobbet på spreng lørdag og søndag på tvers av flere departement, for å få plass de konkrete tiltak.

– Vi må lage ordninger som er treffsikre i forhold til de som rammes spesielt hardt av vanlige husholdninger. Det jobber vi med, men det tar noe tid.

Avklaring før jul

Tiltakene er ikke klare enda, men Støre nevner spesielt bostøtten som et konkret tiltak som det kan gjøres noe med.

– Folk er veldig bekymret om de får pengene på konto før jul. Kan du love det når det gjelder bostøtte?

– Bostøtten er en ordning du søker på innen slutten av måned også får du det utbetalt måneden etter. Så akkurat når pengene kommer, kan jeg ikke avklare. Men sikkerhet for at pengene kommer, det må vi klare å avklare før jul.

– Avklare om de får pengene, eller at de får pengene?

– Avklare at de får pengene, så de har trygghet og sikkerhet for det, det må vi kunne klare. Vi skal gjøre det vi kan for at den sikkerheten er der, sier Støre.

– Norge må ta seg råd

Støre sier videre at det er to uker igjen av Stortinget, og at regjeringen bruker tid til å lage gjennomarbeidede tiltak som treffer.

– Vi bruker tiden på å komme med gode ordninger.

Et vedtak fra Stortinget sier at regjeringen skal komme med tiltak som treffer de som rammes hardest, og Støre bekrefter at det også gjelder se som ikke mottar bostøtte.

Hvordan tiltakene skal finansieres vil bli lagt fram for Stortinget.

– Dette må Norge ta seg råd til. Det er en situasjon hvor staten får inntekter, og folk får utgifter med høye strømpriser, sier Støre.