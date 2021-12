Fossesholm slått på oppløpet i stafettdrama – måtte støttes ut av målområdet

Se hele resultatlisten her.

Lørdag fikk Helene Marie Fossesholm en skikkelig opptur etter en tung høst da hun gikk inn til fjerdeplassen på 10 kilometer fri.

Søndag så det lenge ut til å bli en ny opptur, men dessverre ble Fossesholm spurtslått på oppløpet av russiske Veronika Stepanova og svenske Moa Olsson. Dermed ble det en tredjeplass på stafetten.

For Norges andre lag var Lotta Udnes Weng uheldig og mistet grepet på teten på den siste runden etter et fall. Weng gikk over målstreken 25 sekunder bak den russiske vinneren, og det endte med en sjetteplass for Norge 2.

Måtte støttes ut av målområdet

Etter den intense etappen var Fossesholm tydelig sliten og ble liggende på bakken i målområdet i flere minutter. Etter hvert måtte hun støttes ut av målområdet og fikk hjelp av lagvenninnene Heidi Weng og Therese Johaug.

Fossesholm kom seg på beina, men var svært ustø der hun gikk mellom Weng og Johaug. Etter hvert fikk hun hjelp fra helsepersonell.

Intens duell fra begynnelse til slutt

Tiril Udnes Weng gikk likt inn til veksling med Tyskland og Sverige etter første etappe.

På andre etappe fikk Frida Karlsson en liten luke ned til Heidi Weng, og Therese Johaug gikk ut fra veksling 1,2 sekunder bak Sverige og Russland.

Johaug holdt teten, men med Ebba Andersson og Tatjana Sorina i ryggen. Norges skidronning prøvde, men klarte ikke å riste av seg de to konkurrentene.

Dermed var det opp til Helene Marie Fossesholm på ankeretappen hvor Veronika Stepanova og Moa Olsson kjempet om seieren.

På nest siste runde satte Fossesholm inn støtet og gikk forbi Stepanova og Olsson.

I siste bakke fikk Fossesholm en luke å noen meter ned til Olsson og Stepanova, men konkurrentene lå ikke lenge bak. Etter hvert gikk også Olsson forbi Fossesholm.

På oppløpet var Stepanova sterkest, mens Olsson spurtet inn til andreplass.

