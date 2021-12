Spådde dommedagshelg: – Omsetningen er ned 70 prosent på det verste

Fredag fryktet Karl Henning Svendsen at de nye koronarestriksjonene ville få store negative konsekvenser for utelivsbransjen. – Det gikk som forventa, sier han til TV 2 søndag.

Det har gått stille og rolig for seg i hovedstaten denne helgen. Regjeringens nye regionale koronatiltak har fått dramatiske konsekvenser for næringslivet.

– Noen steder har vi en dropp i omsetning på helt opp mot 70 prosent. Andre steder er vi 30 prosent ned. Jeg har ikke finregnet på det, men i snitt er vi nok ca. 50 prosent ned, sier Karl Henning Svendsen i NoHo Norway.

Flere restauranter, barer, nattklubber og konsertlokaler TV 2 har snakket med har opplevd det samme.

AVSTAND: I 2020 hadde Rockefeller konserter der publikum måtte sitte med avstand. påbud om munnbind når man beveger seg i lokalet. Sitter man på plassen sin kan man ta av munnbindet. Foto: Heiko Junge / NTB

Bare denne helgen har Rockefeller tapt rundt 4.5 millioner i omsetning.

– Disse tiltakene kom som lyn fra klar himmel. Vi hadde ingen mulighet til å omstille oss før helgen, sier styreformann Hans A, Lier.

Munnbind og bordservering

NoHo Norway driver flere av Oslos største utesteder. Det er kun tre måneder siden de åpnet opp igjen for fullt etter halvannet år med nedstenging. Nå må de igjen stenge dansegulvet og innføre munnbindpåbud og bordservering.

– Vi må jo bare følge regelverket. Vi vil heller være litt for strenge og komme pandemien i møtet slik at vi kan bli ferdig med dette, sier Svendsen.

Det var derimot ikke alle helgens gjester som hadde fått med seg de nye reglene,

– Vi gjør så godt vi kan, men det er mange av gjestene som ikke skjønner regelverket helt, sier Svendsen.

Dette er de nye regionale koronatiltakene Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi.

Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.

Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.

Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling

Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling

Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

– Folk flest jobber hos oss

De regionale koronatiltakene skal i første omgang vare i 14 dager.

– En ting er businessen vår, men du har også det medmenneskelige. Det er to uker til jul. Vi kan ikke permittere ansatte igjen nå, det går bare ikke, sier Karl Henning Svendsen.

Han er bekymret for de ansatte og ber regjeringen ta grep.

– De gikk jo til valg for folk flest, men folk flest er de som jobber hos oss. De lurer nå på om de blir permitterte, og om de har penger til strøm og husleie, sier Svendsen.

Næringsminister Jan Christian Vestre hadde ikke anledning til å stille til intervju i denne saken.

– Slag i trynet

På Rockefeller måtte de denne helgen avlyse de fleste planlagte konserter. Det medførte et tap på flere millioner kroner, og verre kan det bli.

– Vi lever ikke av offentlig støtte, men billettsalg og barinntekter. Det er forferdelig at det er de private aktørene som rammes hardest igjen, mens kinoer og teatre får fortsette som før, sier Hans A, Lier.

Desember er en viktig måned for både utelivsbransjen og konsertbransjen. Det er derfor kritisk for Rockefeller at denne perioden ryker for andre året på rad.

– Vi vet fortsatt ikke hva som skjer frem mot jul. Vi kommer til å vurdere dette fortløpende og kommunisere gjennom nettsiden vår og på e post til de som har kjøpt billetter, sier Lier.

TENKE NYTT: Konsertlokalet må igjen tenke kreativt hvis de vil holde konserter. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Gjennom pandemien har de mistet mange ansatte. Nå frykter han at det samme kan skje igjen.

– Vi har gjort alt vi kan for å få inn nye folk. Det er et slag i trynet at vi må gjennom dette igjen, sier Lier.

Han mener det er helt nødvendig at det kommer nye krisetiltak.

– Kontantstøtten må videreføres og vi må få en rask avklaring på premissene hvor mye staten vil hjelpe gjennom varslet videreføring av kulturstøtte, sier Lier.

Dramatisk nedgang

Også utelivsgigantene Rekom Group og byOslo ser på helgen med bekymring.

– Når det gjelder helgen i Oslo var den rekorddårlig for norsk uteliv. Kan melde om en tredjedel av normal omsetning og stemning, men fulle kostnader for bransjen, sier daglig leder Jama Aweleh.

Sammen med medeier Kim Søyland eier de syv steder i Oslo.

KONSEKVENSER: De nye koronatiltakene får store konsekvenser for steder med stående servering. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV2

– Vi ble nødt til å stenge to av våre lokaler. Totalt sett har vi nok tapt rundt 70 prosent i omsetning. Det sier seg selv at det ikke er bra, sier Søyland.

De frykter at vinteren kan bli ekstra tøff.

– Det har allerede vært en hard periode, så dette er veldig tøft for både oss og de ansatte. Vi må bare håpe at regjeringen kommer med en bedre støtteordning, sier Søyland.

Rekom Group har ikke fått de offisielle tallene for helgen enda, men regner med en nedgang på rundt seksti prosent.

– Det er særlig på nattklubber og steder folk vanligvis drar for å danse at nedgangen har vært størst.