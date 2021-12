– Han kan redde oss fra sextrakassering

– Kvinner er mindre og mindre trygge i Frankrike og andre steder. Tall fra Innenriksdepartementet bekrefter at i Paris-området blir mer enn 60 prosent av seksuell trakassering i kollektivtrafikken utført av personer med innvandrer-bakgrunn, sier Marie.

Hun er lei av å bli tilsnakket, fulgt etter og sjikanert på gata eller når hun tar metroen.

Marie Durand er en av grunnleggerne av «Les Femmes avec Zemmour», en organisasjon som støtter Eric Zemmour.

Søndag gjennomførte ytre-høyre-politikeren sitt aller første valgmøte etter at han offisielt erklærte seg som presidentkandidat. Et sted mellom 11 000 og 15 000 personer hadde møtt opp i en messehall i utkanten av Paris. Det endte dramatisk.

TRUMP-MØTE: Søndag arrangerte Eric Zemmour sitt første folkemøte. Det hadde mange likheter med valgmøtene til Donald Trump. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Et valgmøte som endte i vold, bråk og slåsskamper. Hovedpersonen selv ble tatt kvelertak på av en som deltok på møtet, tydeligvis uenig i høyrepopulistens politikk. Zemmour ble også skadd i armen i kaoset. Mandag anmeldte politikeren det som skjedde.

Kvinner fra SOS Rasisme, som demonstrerte fredelig foran mediene bakerst i salen, ble angrepet av unge mannlige Zemmour-tilhengere. Stoler fløy gjennom lufta. Nyhetskanalene viser gang på gang de sjokkerende bildene av en ung mann som denger løs på en ung kvinne fra SOS Rasisme.

– Jeg hater ham

Vi er med Marie i nabolaget når hun klistrer små plakater med bilde av Eric Zemmour. Marie limer opp på postkasser, trær og lyktestolper. Noen steder ser du restene av plakater, som Marie har klistret opp tidligere. Zemmour er omstridt, og mange river ned bildene så kjapt de kommer opp.

En mann med innvandrerbakgrunn, som passerer oss hveser: – Jeg hater ham.

NABOLAGET: Plakatene Marie henger opp ble ofte revet ned igjen. Men hun gir ikke opp og klistrer opp ansiktet til Eric Zemmour igjen i nabolaget. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Zemmour kalles både kvinnehater og rasist. Han mener kvinner har en annerledes intelligens enn menn. 63-åringen har flere ganger blitt dømt for rasistiske uttalelser og hatytringer.

– Selvfølgelig vil våre motstandere beskylde ham for å være rasist og kvinnehater, men jeg synes ikke det stemmer i det hele tatt. Han forsvarer Frankrike og franskmenn. Han vil at penger som tjenes i Frankrike skal forbli i Frankrike.

– Men han er dømt for rasisme?

– Ja, men bare de gangene han ikke anket. Faktisk så ble han frikjent hver gang han anket.

INGEN FAVORITT: Zemmour legger skylden for det meste i Frankrike på innvandrere. Disse to gir klar beskjed om at han ikke er deres favoritt. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Den 24 år gamle ingeniøren bor på en hybel i et bestborgerlig strøk i Paris. I den lille gaten er husene staslige, med smijernbalkonger og mannshøye vinduer. Rommet er enkelt, men hun har bare fem minutters vei til jobben.

Hun viser oss flere plakater av Zemmour. Fredag avslørte han slagordet sitt i valgkampen. Alle plakatene er i sobert mørkeblått, med Zemmours intense blikk som ser rett på deg.

– «Umulig er ikke fransk», er slagordet. Det er et slagord som er inspirert av Napoleon, forteller hun.

Politisk ukorrekt

Eric Zemmour har i flere år dratt millioner til TV-skjermen ved å provosere og framføre politisk ukorrekte meninger. Tidligere i år ble han tatt av skjermen på kanalen CNews, fordi landets medietilsyn mente han drev valgkamp for å bli president.

– Han vil at vi skal føle oss trygge i Frankrike. Jeg synes han har mange fornuftige forslag. Som for noen få tiår siden var fullstendig normalt, men som i dag oppfattes som helt ekstremt.

Zemmour er født i Frankrike av jødisk-berbiske foreldre fra Algerie. Han var i mange år politisk journalist i den konservative avisa Le Figaro. Han søkte flere ganger på eliteskolen ENA, som mange politikere og toppbyråkrater har gjennomført. Zemmour kom aldri gjennom nåløyet.

UNGE OG KVINNER: Til tross for at Eric Zemmour blir kalt både kvinnerhater og rasist var det et stort oppbud av både unge og kvinner på folkemøtet søndag. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Tidligere i vinter lå han som nummer to på meningsmålingene etter president Emmanuel Macron. Nå er han forbigått av Marine Le Pen fra det nasjonalkonservative og høyrepopulistiske partiet, Rassemblement National. Oversatt betyr det nasjonal samling. Presidetvalget gjennomføres i april, normalt i to omganger. I siste omgang med to kandidater mot hverandre.

Under søndagens folkemøte presenterte han seg som mannen som kan redde Frankrike fra eliten og fra mediene.

– Er han ikke for ekstrem til å bli president?

– Vel, jeg tror han har klart å øke på meningsmålingene de siste månedene, fordi franskmenn har ventet på denne typen klar tale. Jeg synes han er modig, ærlig og klar, og det er derfor han er populær.

Eric Zemmour kalles ofte Frankrikes svar på Donald Trump, både fordi han tiltrekker seg enorm medieoppmerksomhet og fordi han bruker mye av de samme teknikkene. Han snakker om at Frankrike er på vei mot stupet. At innvandrere og da helst muslimer er i ferd med å overta landet. At Frankrike må være for franskmenn, og at velferdsgoder må forbeholdes de med fransk statsborgerskap.

TRUMP-LIKHETER: Marie innrømmer at Zemmour har mye av samme taktikk og politikk som Donald Trump, men hun mener fransk politikk er annerledes enn i USA og det er umulig å være Trump i Frankrike. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Vi er i Frankrike, ikke i USA. Sånn er det. Selvfølgelig er det noen likheter, men han er ingen kopi av Donald Trump. Det er umulig å være Trump i Frankrike.

Snart kommer nye meningsmålinger, som vil vise om Zemmour treffer med budskapet sitt etter at han erklærte seg som presidentkandidat.