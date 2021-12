Iversen drar ikke til Davos: – Formen er ikke langt unna

Emil Iversen er skuffet over helgens prestasjoner på Lillehammer. Nå har han bestemt seg for at han ikke drar til Davos.

Emil Iversen har ikke villet snakke med pressen tidligere denne verdenscuphelgen, men etter seieren på herrenes stafett ønsket han å forklare seg.

– Det er klart, at jeg ikke stopper i pressesonen gjør jeg nesten litt for gøy. Jeg står jo alltid her og prater så mye. Men det er klart at når du går to dårlige skirenn på rad og ikke stopper, kan man virke som en litt dårlig taper. Jeg er jo egentlig ikke det, så derfor var det greit å komme her og forklare meg i dag. Det går bra med meg, sier Iversen til TV 2.

Han forteller at han er skuffet over egne prestasjoner på Lillehammer denne helgen, og beskriver helgen som ganske dårlig.

Drar ikke til Davos

Lørdag ble det en 23. plass på 15 kilometer fristil, over minuttet bak vinner og lagkamerat Simen Hegstad Krüger. Fredag røk han ut i prologen, og det for andre helg på rad.

Men søndag ble det en opptur med seier på stafetten sammen med Erik Valnes, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo.

– Sesongstarten har egentlig vært ganske grei. Beitostølen var bra, Kuusamo bra, og så ganske dårlig her. Sprintformen er litt under pari, men det er ikke noe rart for jeg trener ikke på det. Så har det vært litt under pari på distanse. Men samtidig er det så å si det samme som i fjor, oppsummerer Iversen.

– Jeg fikk ikke gått jaktstarten i Kuusamo, og det ble ikke noen fellesstart her. Så det blir litt annerledes enn det man hadde håpet på. Da blir nok resultatene litt dårligere, for de rennene jeg egentlig har blomstret litt i tidligere år har ikke blitt noe av. Da blir det kanskje litt dårligere enn håpet, men samtidig er det ikke så dårlig som resultatene tilsier.

Nå har Iversen bestemt seg for at han ikke drar til Davos neste helg.

– Jeg skal ikke gå i Davos. Jeg har ikke lyst å gå en femten kilometer skøyting der nå. Da må jeg heller få trent litt og få tilbake hundre prosent overskudd. Den distansen passer meg ikke så bra, og jeg trenger ikke å dra dit for å få en middels dag. Da tar jeg heller og trener, og forbereder meg på det som skal skje senere i vinter, forklarer han og legger til:

– Selv om det har vært en middels helg, så er ikke formen så langt unna.

– Det har egentlig aldri vært planen å dra til Davos. Det skal alltid litt til før vi endrer på A-planen, så vi holder oss til den inntil videre, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Vet hva han kan

Iversen tidligere vært klar på at han ønsker å gå fort i sesonginnledningen for å sikre seg en plass i OL.

Derfor har han trent i lavlandet - og ikke høyden.

– Det burde egentlig ha slått positivt ut nå, forklarer TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

– Han ville være i god form nå med tanke på OL, men der er vi ikke akkurat nå. Men vi kjenner toppnivået til Emil, og hva han kan utrette i form. Så vi får håpe Emil klarer å finne den lille justeringen som trengs, slik at han kommer seg inn på laget og dermed får den roen han trenger om at han har en OL-billett, fortsetter TV 2-eksperten.

Nossum insinuerer langt på vei at OL-plassen ikke står i fare.

– Husk at for to helger siden var han på pallen i begge løpene på Beitostølen. Vi har en A-plan for OL, og den skal det mye til for at vi endrer på, uavhengig av hvordan ting har gått. Jeg vet hva Emil kan på sitt beste. Forrige helg var han neste beste på 15 klassisk, så jeg er ikke bekymret.