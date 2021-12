UNE mente 12-åring måtte jobbe – nå kan EFTA-dom snu saken til Kontantinos

Konstantinos stod i fare for å bli utvist og miste skolegangen i Norge, fordi Utlendingsnemnda (UNE) krevde at han måtte ha egen inntekt for å bli. Men nå har EFTA-domstolen talt.

TV 2 har tidligere fortalt om krisen alenemoren Johanna Vidalon (46) og sønnen Konstantinos (14) kom i da UNE ville kaste dem ut av landet rett før jul i 2019.

Da hadde de bodd i Norge i nærmere fire år, mamma hadde to jobber og Konstantinos, som den gang var 12 år, trivdes og gjorde det godt på skolen.

Men UNE vedtok å utvise dem da Vidalons daværende ektemann valgte å reise tilbake til Hellas.

– Det er veldig hardt å tenke på at livet plutselig kan endre seg, sa en fortvilet Vidalon til TV 2.

En fersk EFTA-dom gir nå familien nytt håp, for domstolen er uenig i UNEs tolkning av reglene.

– Vi har tro på at rettferdigheten vinner til slutt, sier Vidalon etter domstolens behandling av saken deres.

Hun og sønnen fikk opphold i 2015 da de kom fra Hellas til Norge som familiemedlemmer til en EØS-borger, som var stefar til Konstantinos.

– Må forsørge seg selv

Da eksmannen reiste tilbake til Hellas, søkte Vidalon om videre opphold i Norge gjennom familiegjenforening med sønnen. Dette siden Konstantinos er gresk EØS-borger, mens hun fortsatt har peruiansk statsborgerskap.

Det var da UNE påstod at sønnen måtte ha egen inntekt for at de skulle ha rett til opphold i Norge etter EØS-regelverket.

– Dersom man som EØS-borger ønsker å oppholde seg i Norge, og også ha familiemedlemmer her, så må man forsørge seg selv og eventuelt familiemedlemmer, sa avdelingsleder Marianne Granlund i UNE til TV 2.

Siden 12-åringen ikke hadde jobb og egen inntekt, innfridde ikke familien EØS-kravet til opphold, mente UNE.

Konstantinos Alexandros Siatis (12) Foto: Sveinung Kyte

UNEs påstand om at Konstantinos måtte forsørge seg selv og moren, skapte sterke reaksjoner både blant jusprofessorer og politikere.

Arbeiderpartiets Masud Garahkhani kalte UNEs vedtak «høl i hue».

En av Norges aller fremste EØS-eksperter Finn Arnesen stilte seg også kritisk til tolkningen.

UNE åpnet etter de sterke reaksjonene for at de hadde tolket EØS-reglene for strengt, opphevet utreisefristen og ga familien midlertidig opphold inntil saken er avgjort i Oslo tingrett.

Rett til å gå på skole

Nå har EFTA-domstolen avgjort at barn som er EØS-borgere – som Kontantinos – har selvstendig rett til opphold i vertslandet de er i.

EØS-borgeres barn som er i utdanningssystemet, har rett til å fullføre skolegangen. Denne retten gjelder selv om forsørgeren ikke lenger er arbeidsinnvandrer i landet.

Rettighetene omfatter også stebarn, og de har rett til å ha foresatte med seg, ifølge EFTA-domstolen.

Det var Rett 24 som først omtalte dommen.

Kravet om at Konstantinos må jobbe faller bort med domstolens avgjørelse, mener advokat Felix Olivier Helle.

– Hvor viktig er dommen?

– Jeg mener den er veldig viktig, den innebærer at både barn og foreldre har rett til opphold i Norge, sier han.

– Dommen slår fast at barn har rett til å ha omsorgspersonen med seg, ellers hadde ikke retten til skolegang hatt noen mening. Du kan ikke forlange at en 12-åring skal klare seg på egen hånd, sier Helle.

– Sjansene til å vinne styrket

Han gikk til sak mot UNE på vegne av familien for å få opphevet avslaget, og Konstantinos-saken havnet i EFTA-domstolen fordi Oslo tingrett ba om en rådgivende uttalelse om hvordan reglene skal forstås.

UNE svarer slik på spørsmål om de nå vil omgjøre vedtaket i saken på bakgrunn av EFTA-dommen:

– I alle saker som skal behandles i retten, vurderer UNE hvilken betydning nye forhold og nye rettskilder vil kunne ha for saken. Vi må nå se hvilken betydning dette kan ha for denne type saker, og for denne saken, sier avdelingsleder i UNE, Marianne Granlund, til TV 2.

Helle sier tingretten er pålagt å legge stor vekt på avgjørelser i EFTA-domstolen.

– Jeg har hele veien ment at det er gode sjanser til å vinne fram i retten, og mener muligheten er styrket etter dommen, sier han.

Stor belastning

Johanna Vidalon sier at hun som utlending alltid har sett på Norge som et land som bryr seg om menneskerettigheter. Hun forteller at hun har lært av sin norske stefar at nordmenn er rettskafne og til å stole på.

Johanna Vidalon og Konstantinos har levd i usikkerhet i flere år etter UNEs vedtak. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Da jeg kom til Norge, der min søster og familie bor, var jeg sikker på at jeg var kommet til et land med gode fremtidsutsikter for barna. Men UDIs behandling har fått meg til å miste troen på at alle skal få en rettferdig behandling, slik jeg trodde Norge stod for, sier hun, og legger til:

– Desverre opplever mange det på samme måte.

Behandlingen har vært en stor belastning for familien, som også omfatter Konstaninos storebror, som har opphold i Norge på eget grunnlag.

– Alle har det bra, vi ser fram til julefeiringen, og har tro på at vi vinner til slutt, sier Vidalon.

Departementet vil lese dommen nye

Alle statsborgere innenfor EU og EØS-landene har rett til fri bevegelighet over landegrensene, og med det følger også retten til å ta med seg familiemedlemmer under opphold i et EØS-land som Norge.

UNEs tolkning av regelverket i denne konkrete saken førte at EFTAs mektige overvåkingsorgan ESA opprettet sak mot Norge.

Konklusjonen til ESA var at Norge brøt EØS-reglene om barns rett til fri bevegelse mellom landene i Konstantinos-saken.

ESA passer på at EØS-regelverket blir fulgt av medlemslandene, som i NAV-skandalen.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvaret for at Norge følger EØS-reglene.

Slik kommenterer departementet EFTA-dommen:

– ASD vil lese uttalelsen fra EFTA-domstolen nøye. Selve saken uttalelsen handler om, skal avgjøres i Oslo tingrett. Det er staten ved Utlendingsnemnda som er part i saken og ASD har ikke noen kommentarer til uttalelsen utover det.

Ny instruks til UDI etter Konstantinos-saken

Departementet viser imidlertid til at de i oktober sendte en ny instruksen til Utlendingsdirektoratet (UDI) på bakgrunn av ESAs konklusjon i Konstantinos-saken, uavhengig av rettssaken.

– Instruksen sier at EØS-borgerens stebarn skal ha rett til opphold etter EØS-regelverket i Norge. Instruksen avklarer at stebarn av EØS-borgere har rett til å oppholde seg og fullføre sin skolegang dersom EØS-borgeren forlater Norge. Den sier også at barnets hovedforsørger gis oppholdsrett i slike situasjoner, opplyser departementet.

Nå står UNE alene i sitt syn, sier Helle.

– Har du tro på at UNE vil omgjøre avslaget slik at familien får en avklaring raskt?

– Det er veldig sjelden de trekker noe tilbake, men det hadde vært fint, sier han.