Foreldre fengslet etter skoleskyting: – De kunne ha stoppet det

Foreldrene til 15-åringen som drepte fem personer under en skoleskyting i Michigan, nekter straffskyld for uaktsomt drap.

– Disse to personene kunne ha stoppet det, sa statsadvokat Karen McDonald om foreldrene til den terrorsiktede tenåringen under et fengslingsmøte lørdag.

Det var tirsdag deres femten år gamle sånn skjøt og drepte fem personer ved skolen han selv er elev ved i byen Oxford.

James og Jennifer Crumbley er begge siktet i saken, fordi påtalemyndigheten mener de kunne ha forhindret skytingen, men ikke gjorde det. De hadde blitt konfrontert med tegninger og beskjeder «blod overalt», som var funnet på guttens pult. Likevel lot de gutten beholdet våpenet som ble brukt i skoleskytingen.

– Foreldrene var de eneste individene i posisjon til å skaffe våpen, sier McDonald, ifølge Sky News.

Guttens far hadde kjøpt det halvautomatiske våpenet tirsdag og gav gutten full tilgang til det.

– Siktelsene har til hensikt å holde enkeltpersonene som bidro til denne tragedien, ansvarlige, og også sende et budskap om at våpeneiere har et ansvar, sier McDonald.

Jennifer Lynn Crumbley og James Robert Crumbley i et digitalt fengslingsmøte 4. desember. Foto: Oakland County Court via REUTERS

Søk etter foreldrene

Fredag ble det satt i gang et omfattende søk etter foreldrene da de ikke møtte opp til et rettsmøte. L ørdag fant politiet dem i et industribygg i Detroit etter tips som ledet dem dit, skriver CNN .

– Det så ut til at de gjemte seg i bygningen, sa politisjef James White under en pressekonferanse.

Foreldrene ble fengslet og kausjonen satt til 1 million dollar. Senere ble det avholdt et digitalt fengslingsmøte hvor paret ikke sa mye utover at de forsto hver siktelse, skriver CNN.

Begge to nektet straffskyld.

Parets advokater sa at foreldrene hadde tenkt å melde seg for politiet før de ble arrestert og nektet for at de har vært på rømmen. Påtaleansvarlig McDonald mener det ikke kan stemme og peker på at paret tok ut over 35.000 kr fredag.

Bilde og video

15-åringen var sammen med faren da faren kjøpte våpenet i en lokal våpenbutikk. Gutten la ut et bilde av våpenet på Instagram, og skrev: «Jeg fikk nettopp min nye skjønnhet i dag», etterfulgt av et hjertesymbol.

I løpet av helgen etter Black Friday, skrev guttens mor i sosiale medier at «i dag er det en mor- og sønn-dag der han tester ut sin nye julegave», ifølge aktor.

I et innledende rettsmøte kom det fram at 15-åringen skal ha tatt opp en video kvelden før skytingen, hvor han snakket om å drepe medelever.

Videoen ble ikke lagt ut på nettet, men ifølge politiet sa han på opptaket at han planla en skoleskyting dagen etter.

Samme dag la en lærer på skolen merke til at 15-åringen søkte på ammunisjon på telefonen i en av timene, og meldte fra til skoleledelsen.

Guttens mor ble kontaktet av skolen, men hun svarte ikke på beskjedene. McDonald sier at moren samme dag sendte en tekstmelding til sønnen sin, der hun skrev:

– Haha, jeg er ikke sint på deg. Du må lære deg å ikke bli tatt.

Urovekkende tegning

Få timer før skytingen skjedde, ble foreldrene innkalt til møte etter at en lærer på guttens pult hadde funnet en tegning av en pistol, sammen med ordene «Tankene stanser ikke. Hjelp meg». Der var det også en tegning av en kule, en person som var blitt skutt, og ordene «livet mitt er verdiløst» og «verden er død», ifølge McDonald.

Foreldrene ble forelagt tegningen på møtet og oppfordret til at de måtte skaffe gutten rådgivningshjelp innen 48 timer.

McDonald sier foreldrene motsatte seg å ta med seg sønnen. hjem, og at han derfor kunne gå tilbake til undervisningen. Senere gikk han inn på et skoletoalett, og kom ut etterpå med våpenet, som han hadde skjult i skolesekken, og begynte å skyte.