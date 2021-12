CNN-anker Chris Cuomo sparket

Tidligere denne uken ble Cuomo suspendert av CNN på ubestemt tid, etter at det kom frem opplysninger som kunne tilsi at 51-åringen hadde prøvd å hjelpe broren, tidligere guvernør Andrew Cuomo, å bekjempe en seksuell trakasseringsskandale.

En etterforskning utført statsadvokaten i New York, som ble offentliggjort 29.november, viser at CNN-ankeren hadde en aktiv rolle som rådgiver for broren mens skandalen pågikk. Det skriver New York Times.

Cuomo hadde fortalt kanalen at han hadde gitt råd til broren, men den nye etterforskningen viser at han hadde en mer aktiv rolle enn de trodde.

Ifølge The New York times skal han ha tilbudt seg å blant annet å kontakte kilder, som inkluderte andre journalister, for å finne ut om flere kvinner planla å stå fram offentlig med anklager mot storebroren.

– Jeg er ikke en rådgiver. Jeg er en bror. Jeg hadde ikke kontroll over noe som helst. Jeg var der for å lytte og gi min mening, sier han, ifølge CNN.

Cuomo understreker at han aldri rapporterte på saken eller prøvde å blande seg inn i CNNs dekning av den. Han skriver på Twitter at dette ikke var måten han ønsket å avslutte sin karriere i CNN på, men at han ikke kunne vært mer stolt av gjengen han har jobbet med.

Måtte trekke seg

Andrew Cuomo måtte trekke seg som guvernør i august som følge av anklagene om seksuell trakassering. I en rapport fra en fem måneder lang gransking ble det konkludert at han skal ha seksuelt trakassert flere kvinner.

Granskingen ble utført av to advokater, som snakket med 179 personer, etter at flere kvinner rettet anklager om seksuell trakassering og upassende oppførsel mot guvernøren tidligere i år.

– Jeg tar fullt ansvar for mine handlinger, sa Cuomo i august.

Han har vært guvernør i New York siden 2011. Flere anså ham som en mulig framtidig presidentkandidat, og det var ventet at han ville stille til gjenvalg i 2022.

GRANSKING: En gransking av New York-guvernør Andrew Cuomo har konkludert at han har seksuelt trakassert 11 kvinner. Foto: Johannes Eisele/ AFP / NTB

Siktet for seksuallovbrudd

I oktober ble det kjent at det er tatt ut siktelse på Cuomo etter at han skal ha befølt en kvinnelig medarbeider på brystene. Kvinnen er en av de 11 kvinnene som har anklaget Cuomo for seksuell trakassering og upassende oppførsel, skriver New York Times.

Kvinnen, som omtales som «Executive Assistant#1» i rapporten, har forklart granskerne at Cuomo hadde oppført seg upassende mot henne siden 2019.

Han skal ha kysset henne, og gjort fysiske tilnærmelser som hun oppfatter som ukomfortable.

En av hendelsene fant sted på kontoret i hans hjem i Albany, New York.

Guvernøren ba henne om å ta en selfie, og mens hun gjorde det, skal Cuomo ha tatt hånden på rumpa hennes og massert den i minst fem sekunder. Etterpå skal han ha sagt til henne at hun ikke skulle vise bildet til andre.

Det toppet seg året etter, 16. november 2020, da han tok hånden under hennes bluse og holdt rundt det ene brystet hennes, har kvinnen forklart.