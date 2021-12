Spøker for taus Iversen: – Rådvill

– Jeg tror Emil er litt rådvill på hva han skal gjøre framover.

Det sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug om Iversens situasjon.



I sprinten fredag røk trønderen ut av prologen - for andre helg på rad.

Heller ikke lørdag gikk det slik Iversen skulle ønske. Hele ti nordmenn var bedre enn 30-åringen, som endte på 23.-plass.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum vil ikke gi et ja eller nei på om Iversen blir med videre til Davos.

Omstridt valg: – Burde slått ut positivt ut nå

– Det får vi ta en vurdering på, sier Nossum.

STREVER: Emil Iversen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Han er nødt til å begynne å gå fortere enn han gjør nå, men alle vet hva han er god for, sier Johannes Høsflot Klæbo om lagkameratens situasjon.

– Jeg ser ingen grunn til at han skal gå i Davos neste helg, sier Didrik Tønseth til NRK.

Iversen tidligere vært klar på at han ønsker å gå fort i sesonginnledningen for å sikre seg en plass i OL.

Derfor har han trent i lavlandet - og ikke høyden.

– Det burde egentlig ha slått positivt ut nå, forklarer Northug.

– Vet hva han kan

– Han ville være i god form nå med tanke på OL, men der er vi ikke akkurat nå. Men vi kjenner toppnivået til Emil, og hva han kan utrette i form. Så vi får håpe Emil klarer å finne den lille justeringen som trengs, slik at han kommer seg inn på laget og dermed får den roen han trenger om at han har en OL-billett, fortsetter TV 2-eksperten.

Nossum insinuerer langt på vei at OL-plassen ikke står i fare.

– Husk at for to helger siden var han på pallen i begge løpene på Beitostølen. Vi har en A-plan for OL, og den skal det mye til for at vi endrer på, uavhengig av hvordan ting har gått. Jeg vet hva Emil kan på sitt beste. Forrige helg var han neste beste på 15 klassisk, så jeg er ikke bekymret.