Forvandlingen - slik er Viktor Hovlands ekstreme treningsregime

BAHAMAS (TV 2): Slik jobber Viktor Hovland for å bli verdenséner i golf.

– Jeg får meldinger av kompiser med bilder hvor jeg ikke ser så bra ut liksom. De minner meg på at jeg fortsatt er den karen, sier Viktor Hovland til TV 2.

Han ler høyt når han snakker om de syv år gamle bildene av seg selv.

TV 2 møter Hovland på Bahamas. Han er invitert av Tiger Woods for å spille Hero World Challenge turneringen i Albany.

Livet har endret seg mye siden NM på Tyrifjord Golfklubb i 2014.

NORGE: Viktor Hovland på Norwegian Challenge på Miklagard i 2014. Foto: Christian Døvle/norskgolf.no.

BAHAMAS: Viktor Hovland trener før Hero World Challenge på Bahamas.

Aldri tilfreds

For fire uker siden vant han sin tredje seier på PGA-touren i Mexico, og innkasserte 11,1 millioner kroner.

– Det er dritkult å se verdensrankingen og se at det går fremover, sier Hovland som for øyeblikket er verden niende beste golfspiller.

Men 24-åringen er klar på at han han mye å gå på.

– Det er alltid noe å jobbe i mot, man blir aldri helt tilfreds.

De siste årene har Viktor Hovland tatt store grep rundt fysisk trening, kosthold og livsstil. Mye har blitt endret siden bildene fra 2014 ble tatt.

– Du ser sprek ut nå, Viktor!

– Haha, takk!

– De siste to årene har jeg prioritert mer tid på fysisk trening. Jeg har forsøkt å endre de ukentlige rutinene mine. Jeg har gradvis økt mengden, og tror at det vil gi resultater over tid.

I tillegg til alle timene med spesifikk golftrening har han har flere kondisjonsøkter i uka, og benkpress står også på programmet.

Ny trener

Tidligere i år begynte han å samarbeide med den fysiske treneren Andrew Cummings.

FYSISK TRENER: Hovland og trener Andrew Cummings.

Mannen fra Jupiter i Florida har tatt store grep i livet til den norske golfstjernen.

Han skal sørge for at Viktors fysiske form, og maksimere hans genetiske potensial.

I tillegg til jobben i vektrommet har de fokusert på ernæring, søvn og varige livsstilsendringer.

– Små detaljer som maksimeres hver dag er med på å skape suksessen på golfbanen, og danner grunnlaget for en sunn golfkropp i fremtiden, sier Andrew Cummings.

Han nevner den lange sesongen som nesten pågår året rundt uten pauser, og all reisevirksomheten, som gjør disse grepene nødvendig for å holde seg på toppnivå.

– Han jobber hardt, jeg gir han planer også fikser han resten selv, sier Cummings.

FORNØYD: Viktor Hovland.

Hovland er klar på at man trenger noen spesielle egenskaper for å skille seg ut og bli en vinner.

– Jeg har tatt et steg mentalt de siste årene. Jeg har selvtillit og stoler på det jeg driver med, og er ikke redd for å prøve nye ting og utvikle meg hele tiden, sier Viktor Hovland.

PS: Søndag spiller han for en topp plassering i Hero World Challenge på Bahamas. Årets siste turnering før han tar en lang juleferie hjemme i Norge.