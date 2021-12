Haaland raste mot dommeren etter tap: – En skandale

Borussia Dortmund - Bayern München 2-3

Erling Braut Haaland scoret 2-2-målet og så lenge ut til å redde ett poeng for Borussia Dortmund i toppkampen mot serieleder Bayern München.

Men tolv minutter før slutt fikk Bayern straffespark som fikk flere til å reagere.

Ballen traff hånden til Mats Hummels etter et innlegg og dommer Felix Zwayer måtte ut å se på VAR-skjermen før han dømte straffespark. Robert Lewandowski var sikker og sørget for 3-2-seier til Bayern.

Etter kampen har dommer Zwayer fått gjennomgå. Han skal ha blitt kastet øl på av Dortmund-fansen, og i et intervju med Viaplay raste Haaland mot Zwayer.

– Bare dritt. Det er en skandale når det kommer til dommeren, sier Haaland som var oppgitt over at Marco Reus ikke fikk straffe tidligere i kampen.

– Jeg spurte han om hvorfor han ikke så på den. Da svarte han at det ikke var nødvendig, som en arrogant... Nå må jeg roe meg ned, sier Haaland.

– Han var en veldig arrogant dommer. Jeg sa det til ham. at han gjør det bare for å få overskrifter og det kommer han til å få nå fordi han gjorde mange feil og er en dårlig dommer, fortsetter Haaland.

Haaland la ut en tweet etter kampen med «tommel ned» om kampens dommer, før han senere slettet innlegget.

Også lagkamerat Jude Bellingham var rasende på dommeren etter kampen.

– Jeg synes ikke det var noe straffe til Bayern. Han (Mats Hummels) ser ikke på ballen. De velger å bruke en dommer som er tatt for kampfiksing på den største kampen i Tyskland. Hva forventer du da? spør Bellingham retorisk i et intervju med Viaplay.

Felix Zwayer ble suspendert i seks måneder etter en kampfiksing-skandale tilbake i 2005. Zwayer var assistentdommer for Robert Hoyzer som fikset flere kamper i 2. Bundesliga. Zwayer assisterte Hoyzer i en kamp og skal ha mottatt en bestikkelse på 300 euro.

Drømmestart for Dortmund

Det tok ikke lang tid før den gule veggen kunne juble i storkampen mot Bayern München. Julian Brandt fikk ballen inn i sekstenmeteren, dro av en spiller og banket inn 1-0 allerede etter fire minutter.

Men bare fem minutter senere slo serielederne tilbake. Thomas Müller utnyttet et klønete mottak av Mats Hummels. Tyskeren ga ballen til Robert Lewandowski som var sikker alene med Gregor Kobel.

Stor Haaland-sjanse

Erling Braut Haaland fikk en stor mulighet til å sende Dortmund tilbake i ledelsen etter 28 minutter. Jærbuen fikk mye rom i en kontring og stormet mot mål med ballen i beina. Dayot Upemacano jaktet på Haaland, som under press fikk avsluttet fra skrått hold. Ballen gikk, dessverre for Dormund-fansen, til side for mål.

I stedet ble det mer jubel i bortesvingen før hvilen, og nok en gang rotet Dortmund det til i bakre rekker. Raphaël Guerreiro banket en klarering rett i lagkamerat Hummels. Ballen endte hos Kingsley Coman som avsluttet via Marco Reus og i mål til Bayern-ledelse.

Men etter sidebytte satt den for Erling Braut Haaland. 21-åringen plasserte ballen i lengste hjørne med sin svake fot.

Stygg hodeskade

I andre omgang var det stygge scener en duell mellom Julian Brand og Dayot Upemacano. Spillerne skallet i hverandre, og Brandt ble liggende bevisstløs i noen sekunder. Etter tilsyn fra helsepersonell var Brandt ved bevissthet igjen og ble sendt ut på båre.

Haaland og lagkameratene var tydelig preget av hendelsen og ropte etter helsepersonell når de så Brandt liggende på banen.

Lewandowski matchvinner

Det så lenge ut til at Haaland skulle redde ett poeng for Dortmund, men Lewandowski ville annerledes.

Men Bayern tok med seg alle poengene tilbake til München. Lewandowski var sikker da gjestene fikk straffespark og kampen endte med 3-2-seier til de røde, som nå leder ligaen fire poeng foran Dortmund.