Ellevill snuoperasjon senket Atlético Madrid

Atlético Madrid - Mallorca 1-2

Atlético Madrid gikk på en ny smell da Real Madrid-utlånte Takefusa Kubo senket de rødhvite sent i andre omgang.

Se sammendraget av kampen i videovinduet øverst!

Målløs førsteomgang

Hjemmelaget startet kampen meget friskt, og skapte to store muligheter tidlig i første omgang.

Ettersom omgangen utspilte seg tok derimot Mallorca styringen, og kunne ved flere anledninger ha satt ledelsesmålet.

Verken hjemme- eller bortelaget så sine sjanser bli til mål, og måtte gå til pause målløse på Wanda Metropolitano.

– Jeg forventer at Atlético Madrid skal være mye bedre enn det de var i denne omgangen, sa TV2s fotballekspert, Simen Stamsø Møller om de rødhvites tamme førsteomgang.

Kubo-mål senket Atlético på overtid

Andre omgangs første store mulighet kom i det 60. minutt. Atlético-spissen Cunha forsøkte å plassere ballen i lengste hjørne, men så forsøket sitt gå en halvmeter til side for mål.

Syv minutter senere løsnet det for brasilianeren, som måtte ha to forsøk for å sette kampens første mål. Spissens første skudd ble blokkert av keeper, før han så vidt fikk lirket inn 1-0 for hjemmelaget.

Det kunne se ut som at Cunhas andre forsøk ble reddet på strek, men mållinjeteknologien bekreftet scoringen som et faktum.

Med ti minutter igjen av ordinær tid, sto det 1-1. Franco Russo raget høyest på et frispark, og stanget kontant inn målet som sendte Mallorca tilbake i kampen.

På overtiden var snuoperasjonen komplett. Takefusa Kubo, på lån fra rivalklubben Real Madrid, kom alene mot Jan Oblak, og satte sikkert seiersmålet for Mallorca.

Kampen endte med det 1-2, og sikret en ellevill seier for Mallorca.

– Dette sender sjokkbølger gjennom hovedstaden, sa TV2s kommentator, Jonas Gjøen ved kampslutt.