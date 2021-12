Frykter opptøyer ved «Trump-møtet» til fransk presidentkandidat

PARIS(TV 2): Det er ventet uro og opptøyer når Eric Zemmour (63), fransk provokatør og programleder, skal ha sitt første folkemøte etter at han erklærte seg som presidentkandidat.

Donald Trump samlet tusenvis av tilhengere under sine «rallies», både under valgkampen og som president.

Zemmour kalles ofte Frankrikes Donald Trump, og har adoptert Trumps metode med provokasjoner for å skaffe seg oppmerksomhet. Zemmour har lykkes godt med det, selv om han i det siste har falt ned på tredje plass på meningsmålingene. Tidligere i år lå han an til å møte president Emmanuel Macron i den avgjørende runden i presidentvalget i april 2022.

Søndag skal han ha sitt første folkemøte, etter at han erklærte seg som presidentkandidat torsdag denne uken. Det er ventet at tusenvis av mennesker vil delta på møtet, som foregår innendørs i en messehall i Villepinte rett utenfor Paris. Rundt 19 000 mennesker er påmeldt til møtet via sosiale medier.

– Interessen er helt vill. Vi har sett andre kandidater ha møter med halvfull sal. Vi venter veldig mange, sier Antoine Diers, talsmann for Amis d´Eric Zemmour, venneforeningen til Zemmour.

De siste dagene har det sirkulert oppfordringer på Tik Tok og Twitter fra Zemmour-motstandere om å melde seg på møtet, og la være å komme. Dermed blir salen halvfull. Dette er også etter mønster fra USA og Trumps tid. Møtet er flyttet fra en sal som tar i underkant av 6000 besøkende til en som kan tre-fire ganger så mange.

Viste fingeren til protestant

Det er ventet uroligheter og opptøyer i forbindelse med møtet. En rekke organisasjoner har varslet at de vil demonstrere mot Zemmour, på flere steder i Paris-området. I tillegg er det ventet et antall anti-fascister.

INNVANDRING: Motstand mot innvandring har ført Eric Zemmour oppover på meningsmålingene. Foto: Eric Gaillard/Reuters

Zemmour tilhører ytre høyre fløy i fransk politikk. Han har økt på meningsmålingene ved å snakke negativt om innvandring og innvandrere. Han er flere ganger dømt for rasistiske og hatefulle ytringer.

Zemmour vil blant annet at kun franskmenn skal motta velferdsgoder.

Under et besøk i Marseille nylig ble Zemmour avbildet da han viste fingeren til en mkvinne, etter at hun hadde vist ham fingeren.

De siste dagene har det også sirkulert opplysninger om at hans kampanjesjef, som er over tretti år yngre enn ham, er gravid med hans barn. Zemmour er gift og i valgkampen snakker han om klassiske familieverdier.

Første kvinne

Lørdag ble det også klart at det tradisjonelle høyre-partiet, Les Republicains, for første gang har valgt en kvinnelig presidentkandidat. Valérie Pécresse(54) er tidligere minister for høyere utdanning og forskning. Hun leder nå Paris-regionen. Hun ligger foreløpig langt bak både Zemmour, og den andre ytre høyre-kandidaten, Marine Le Pen fra Rassemblement National, partiet som tidligere het Nasjonal front.