Avtalen som sørger for at bybanen i Bergen skal bygges over Bryggen, ble undertegnet lørdag.

Signeringen skjedde rett før klokka 16.30, ifølge Bergensavisen og Bergens Tidende.

Det ble flertall for bybane over Bryggen etter at to representanter fra Sp og én fra Rødt brøt med sine partier i saken.