Tre barn og to voksne funnet døde i bolig

To voksne og tre barn er funnet døde, antakelig drept med skudd og stikkskader, i et hus utenfor Berlin, opplyser tyske myndigheter.

Politiet fant ofrene i Königs Wusterhausen i delstaten Brandenburg sørøst for Berlin etter at vitner hadde meldt fra om at det var døde i bygningen, ifølge påtalemyndigheten.

Etterforskere sier de har funnet skader fra skudd og stikk på ofrene.

– Vi jobber ut fra antakelsen om at dette er drap, sier en talsperson for politiet.