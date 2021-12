Døde rett etter at han nådde målet

I flere år hadde 25 år gamle Kawa Anwar Mahmod drømt om å reise fra Irak.

Han ville gjøre som søsteren og broren gjorde i 2015. Reise til Europa.

Han jobbet, sparte penger og lette samtidig etter muligheten som kunne ta ham frem til målet.

Kawa kom tidligere i høst hjem fra Libanon. Han var skuffet fordi han trodde turen dit skulle være starten på reisen til Europa, men han hadde blitt lurt, og vendte hjem igjen til familien i flyktningeleiren i Arbat, nord i Irak.

Det var fra denne flyktningeleiren i Arbat, nord i Irak, Kawa reiste. Foto: Halkawt Mustafa

Der har familien hans, som er iranske kurdere, bodd i snart 40 år.

– Han var lei seg da han kom tilbake, forteller faren Anwar Mahmod Wali til TV 2, når vi møter ham i Irak.

Men kort tid etter at han er tilbake hører han rykter om en ny mulighet som kan ta ham til Europa. Flere i leiren de bor i har reist til Hviterussland. De har kommet seg dit, uten å måtte krysse livsfarlige hav, og uten risiko for at menneskesmuglere rundlurer dem for titusenvis av dollar.

På sosiale medier finner han videoer av de som allerede har reist. De forteller hvor enkelt det var å komme seg dit. Det skrives også at man kan fly lovlig rett til Hviterussland, og derfra er det bare en kort gåtur til Tyskland, som så mange av de som reiser til Europa helst vil til.

Kawa kontakter reisebyråer i storbyen Suleimania. Kort tid etter kjøper 25-åringen flybillett for 3000 dollar. I tillegg ordner reisebyrået visum til Hviterussland via landets ambassade i Tyrkia.

Tar farvel med familie

18. oktober tar Kawa farvel med foreldre, familie og venner, og setter seg på flyet til Minsk.

Noen dager senere sender han flere videohilsener hjem fra den hviterussiske hovedstaden Minsk.

«Hei. Menneskene du ser bak meg, er alle kurdiske flyktninger i Minsk, forteller Kawa i den første videomeldingen.» Da står han foran et kjøpesenter midt i Minsk. Han er sammen med en stor gruppe kurdere.

Han er optimistisk og forteller også at de neste morgen skal samles utenfor kjøpesenteret, og deretter vil de reise til grensen for å krysse den.

Men avreisen blir utsatt, og utsatt. Kawa og gruppen han er sammen med har fått meldinger fra andre som har tatt seg frem til grensen mot Polen.

Piggtråd og polsk grensepoliti sørger for at tusenvis av migranter og flyktninger ikke krysser grensen. Foto: OKSANA MANCHUK

De forteller om kaoset som herjer der, og at grensen er så og si umulig å krysse.

Kawa sender nye meldinger hjem.

- I kveld lå temperaturen i Minsk rett over null grader og den falt også under null. Folk har sovet her i denne undergangen, forteller han.

I videoene kan man se et stort antall mennesker som henger gatelangs i Minsk. Om nettene sover de på gata, i parker og underganger.

Den ene videoen viser Kawa og vennene som sover i tynne teppeposer ute i nattekulden.

«Det er nesten verre å være her i Minsk. De som har reist til grensen kan tenne bål og varme seg. Det kan ikke vi som er her midt i byen,» sier han mens han filmer.

Betaler menneskesmuglere

For å komme seg ut av Hviterussland trenger de hjelp. Og sammen med andre han har reist med og møtt i Minsk begynner de å lete etter smuglere som kan ta dem over grensen.

Først i midten av november lykkes de.

Kawa og en liten gruppe kurdere forlater Minsk, og legger ut på en farefull grensekryssing som går via et fjellområde på grensen mellom Hviterussland og Polen. Underveis ringer Kawa til faren i Irak og holder ham oppdatert.

-Jeg holdt kontakten med dem fortløpende. Så gikk det en stund, forteller pappa Anwar til TV 2.

Faren, Anwar, snakket med Kawa og reisefølget hans da de forlot Hviterussland. Foto: Bent Skjærstad

De lykkes med å krysse grensen. Men underveis har Kawa blitt alvorlig syk. Kulden og anstrengelsene har tatt på, og kreftene svikter.

– Jeg fikk beskjed om at sønnen min var veldig syk. De sa at han ikke orket å gå mer, og lurte på hva de skulle gjøre. Jeg snakket med dem, og de hjalp sønnen min videre, forteller faren oss.

Reisefølget må bære Kawa store deler av tiden etter at de kom seg over til Polen. Deretter blir de fraktet til Tyskland. Da får mamma Amina Salh Mustafa snakke med sin sønn via telefonen til en i reisefølget.

Foto: Halkawt Mustafa

- De viste min sønn via kamera, han vinket til meg for siste gang. Det var alt. Det siste han sa var ha det bra, forteller hun oss.

7 timer etter at Kawa lyktes med å nå målet for reisen dør han.

DØDE: Dette er bildet vennene sendte hjem til familien for å bekrefte at Kawa var død. Foto: Privat

-Vi har mistet sønnen vår. Vi håper at vi får kroppen tilbake slik at vi kan begrave ham og få ro, sier faren.

En hel flyktningeleir i sorg

I flyktningeleiren Arbat er hjemmet til Kawas familie fullt av sørgende. En stadig strøm av mennesker kommer til huset for å kondolere, sørge og støtte 25-åringens familie.

Familie og venner samles i huset til Kawas familie for å sørge. Foto: Bent Skjærstad

Alle vi møter er iranske kurdere, som for flere tiår siden flyktet til Irak. Det som en gang var en teltleir, er med årene blitt til en liten landsby med skrøpelige hus. Kawa og mange på hans alder har blitt født som flyktninger.

– Vi flyktet fra forfølgelse, og kom til et land uten sikkerhet. Det er alt for mange farer her, og for få muligheter for de unge. Derfor reiser mange, forteller faren.

Amina (tv), mor til Kawa, håper menneskesmuglerne som lurte Kawa og andre til Hviterussland straffes. Foto: Halkawt Mustafa

Familien forsøker nå å skaffe nok penger til å hente den døde sønnen hjem fra Tyskland. Sorgen er stor, men det er er også sinnet mot menneskesmuglerne som tjente store penger på at Kawa og andre reiste til Hviterussland.

– Menneskesmuglerne lurer folk og sender dem på ville veier. Jeg håper de lider samme skjebne som min sønn måtte gjøre, sier mamma Amina.