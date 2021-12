Går direkte med en eksklusiv «Farmen»-sending på tv2.no i kveld

Søndag skulle «Farmen»-deltakerne samles til en stor finalest med flere gjester og pressekrops til stede.

Finalefesten ble avlyst grunnet nye korona-tiltak, og som en erstatning arrangerer God kveld Norge en finale-sending live på tv2.no.

Samtlige «Farmen»-deltakere kommer til å være innom God kveld Norge studio i løpet av kvelden, og vil bli intervjuet av programlederne Niklas Silseth Baarli og Tonje Frigstad.

AVSLØRINGER: Programleder Niklas Silseth Baarli håper «Farmen»-sendingen kan by på flere avsløringer og hemmeligheter som seerne har lurt på. Her sammen med makker Tonje Frigstad som er blant deltakerne i årets sesong. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Jeg håper det blir en sending som kan komme med avsløringene som alle seerne lurer på, og at det blir et bad av hemmeligheter, sier Baarli.

Flere deltakere i studio

«Farmen»-sendingen starter klokken 19:00 på tv2.no og varer frem til «Farmen» starter på lineær TV. Klokken 20.50 går Baarli og Frigstad live igjen på tv2.no hvor deltakerne i små grupper besøker studio for intervjuer.

Nesten alle deltakerne vil være innom studio i løpet av kvelden, men ikke alle samtidig grunnet smittevern.

Til slutt kommer programlederne til å sitte med finalistene og vinneren i studio når finalen avgjøres. Den siste delen av sendingen starter 22.05 på tv2.no.

«Farmen»-deltaker Frigstad, som vikarierer i God kveld Norge for Sophie Elise Isachsen, gleder seg til å se alle igjen selv om det blir noe på avstand.

– Jeg tenker at dette er et veldig godt alternativ. Da jeg fant ut vi skulle ha en finalesending, ble jeg lettet, sier Frigstad.

– Det var kjipt at det ikke ble noe utav finalefesten, så jeg er veldig fornøyd med måten det ble på til slutt, legger hun til.

Selv om festen uteble, ser Frigstad frem til å være programleder direkte for første gang og å få intervjue sine meddeltakere fra «Farmen».

– Det er ikke hver dag man drikker champagne live, men det blir gøy og spennende, sier hun.

– Skal være som en klegg på sivilstatusen hennes

Frigstad forteller at de andre deltakerne ser frem til å komme innom, og hun sier at seerne kan forvente god underholdning under sendingen.

– Vi er en veldig gøy gjeng, ler hun.

Programlederen forteller at de fleste av deltakerne bor på samme hotell denne helgen, og har planlagt å spise middag sammen.

Baarli har satt seg et helt spesielt mål for søndagens sending - nemlig å grave i Frigstads sivilstatus.

Han skal prøve å få en endelig bekreftelse på hva som skjer med henne og «Farmen»-deltaker Simon Tronstad Jacobsen.

– Jeg lover å være som en klegg på sivilstatusen hennes gjennom kvelden. Jeg skal være som en grevling - jeg gir meg ikke før det knaser, forteller Baarli.

«Farmen»-sendingen kan du se på tv2.no, og selve finalen av «Farmen» kan du se på TV 2 eller TV 2 Play. Ettersom Telenors TV-kunder nylig mistet TV 2 sine kanaler får de én måneds gratis tilgang til TV 2 Play hvor de kan strømme «Farmen»-finalen.