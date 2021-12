Divock Origi ble matchvinner etter sjansesløseri fra Liverpool

Wolverhampton - Liverpool 0-1

Liverpool skapte enorme sjanser i bortekampen mot Wolverhampton, men bommet og bommet før Divock Origi dukket opp fire minutter på overtid.

Belgieren fikk ballen med ryggen til mål, sterk som han er holdt han Wolverhampton-forsvaret unna og banket inn seiersmålet.

Se scoringen i videovinduet over!

– Vi kjempet hardt, det var en tøff kamp mot et lag som er sterke både offensivt og defensivt. De slipper ikke inn mye mål. Vi gikk for seieren, og dette viser mentaliteten i gruppen og at vi kjemper til siste slutt i tøffe kamper. Til slutt fikk vi tre poeng som er viktig for å holde momentum, sier Liverpool-helten.

For Mohamed Salah ble det en kamp uten mange sjanser, men assist til Origi ble det.

– Det viser kvalitetene hans. I noen kamper prøver og prøver man, men det går ikke inn. Men vi holdt hodet kaldt og spilte vårt spill. Vi vet at vi har mye kvalitet offensivt, og det harde arbeidet lønnet seg, sier Origi.

Jürgen Klopp var full av lovord om overtidshelten, men til Sky Sports hintet Liverpool-manageren om Origis fremtid.

– Han er en fantastisk angrepsspiller. Av ulike grunner spiller han ikke så ofte, men jeg håper virkelig at han på et eller annet tidspunkt finner en manager som bruker ham mer enn jeg gjør. Men jeg elsker Divock, han er en av de beste avslutterene jeg har sett i hele mitt liv. Det så du nå i dag. Men av noen grunner, i dette veldig gode laget, har han ikke så mange minutter per uke. Men han er en positiv gutt som elsker klubben og spillerne, og en som veldig gjerne vil bidra. Det gjorde han i dag på en fantastisk måte, sier Klopp.



Avslører Origi-plan

Det ble hektiske sluttminutter på Molineux der Liverpool presset på for scoring.

Mohamed Salah var involvert i mye av de Liverpool skapte på slutten.

– Det så ut som planen var å gi ballen til Salah så mye som mulig?

– Nei, planen var faktisk å gi ballen til Divock (Origi). Divock ble en ny utfordring for Wolvehampton etter at han ble byttet inn. Han skulle være rundt Coady i midtforsvaret og skape en-mot-en-situasjoner. Det var noen fantastiske øyeblikk der, og han var uheldig med en avslutning like før målet, sier Klopp.

– Origi er en legende. Helt fantastisk, sier en strålende fornøyd Liverpool-manager.

Med 1-0-seieren er Liverpool på tabelltopp i Premier League, etter at Chelsea gikk på en smell mot West Ham tidligere lørdag. Manchester City kan likevel passere Liverpool med seier over Watford lørdag kveld.

Misbrukte flere muligheter

Liverpool brukte hele 27 minutter på skape sin første sjanse i kampen på Molineux. Trent Alexander-Arnold kom på et flott løp på bakerste, men blåste avslutningen høyt over målet til José Sá.

Etter den trege starten kom Merseyside-klubben til flere sjanser. Mohamed Salah var på blank kasse, men Romain Saïss kastet seg inn og fikk avverget i siste sekund.

– Det er ikke slik vi er vant til å se Liverpool. Vi har skrytt av hvor gode Liverpool er fra start, i dag var de ikke det. Det var unøyaktig og slurvete, sier ekspert Erik Thorsvedt etter en omgang på Molineux.

Etter hvilen fortsatte Liverpool sitt press mot Wolverhampton-målet. Thiago fikk både en og to sjanser til å score etter et hjørnespark, men ikke lenge etterpå skulle Diogo Jota få en enda større mulighet.

Reddet med skrittet

Wolverhampton-keeper José Sá var utenfor sekstenmeteren for å klarere en lang ball, men Jota var raskere og snappet opp ballen. Derfra hadde portugiseren fri vei til målet, men Max Kilman og kaptein Conor Coady stod på streken og var klare til å blokkere.

Jota avsluttet, men klarte utrolig nok å treffe Coady i stedet for nettmaskene. Ballen traff kapteinen der det gjør mest vondt.

– Han ofrer alt Conor Coady, utbrøt kommentator Espen Ween mens Wolverhampton-forsvareren lå nede og holdt seg til skrittet.

Fire minutter før slutt fikk Sadio Mané en muligheten til å bli matchvinner, men Sá fikk opp armen og reddet senegaleserens avslutning.

Men på overtid ble Divock Origi helten og scoret seiersmålet.

Saken oppdateres.