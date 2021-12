Iran om det historiske mesterskapet: – Det er en ubeskrivelig følelse

I september kvalifiserte Iran seg til VM for første gang i historien. De slo Syria og sikret seg fjerdeplassen i Asia-mesterskapet. Det ga dem en billett til Spania.

Nå håper de at deltakelsen kan inspirere jenter i hjemlandet til å følge sine drømmer.

– Jeg takker Gud for at jeg har kommet til denne turneringen og det har vært en av mine største drømmer, sier målvakt Fatemeh Khalili til TV 2.

– Døren er åpnet

Men det er ikke mange år siden de iranske håndballjentene deltok i sin første internasjonale kamp. For kun 13 år siden ble Iran en del av det asiatiske håndballforbundet.

– Dette er stort. Endelig har vi fått muligheten til å være med, sier Maryam Yousefi om deltakelsen i VM og legger til:

– Man må legge ned en stor innsats for å nå dette nivået. Nå er denne døren åpnet for oss.

KLARE: Irans landslag møter de norske håndballjentene søndag kveld. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Mina Vatanparast trives godt blant de store håndballstjernene i Spania. Hun forteller at motstanderne er beintøffe, men tror erfaringene de tar med seg hjem etter mesterskapet er gull verdt.

– Det er en ubeskrivelig god følelse. Og jeg håper at det er en god følelse for alle. Jeg håper vi kan overføre denne gode erfaringen til andre spillere hjemme i Iran, forteller 31-åringen.

Vatanparast har stor tro på Irans fremtid i internasjonal håndball.

– Iran har fått en ny trener og nå trener vi håndball akkurat på samme måte som man gjør i andre land. Vi har ikke holdt på med dette så lenge. Med dette som skjer nå, så håper jeg at vi blir bedre. Vi legger et grunnlag også for de spillerne som kommer i fremtiden slik at de kommer til å spille bedre, sier Vatanparast.

Norge som forbilder

Fredag kveld skrev de iranske håndballjentene historie da de deltok i sin første kamp i et verdensmesterskap.

Åpningskampen mot Romania ble tung for debutantene og de tapte 9-35 mot rumenerne.

På søndag møter de Norge og når TV 2 spør hvem de har som forbilder på håndballbanen, er det to nordmenn som går igjen:

Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal.

STOLTE: Det iranske landslaget forteller om at de endelig har fått oppfylt sin store drøm om å delta i et verdensmesterskap. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Vi kjenner til alle de norske spillerne, for eksempel Nora Mørk. Vi er stolte av at vi får spille mot dem og det gir oss god erfaring, sier Vatanparast om møtet med de regjerende europamestrene.

Og målvakt Fatemeh Khalili er ikke i tvil om hvem hun tror tar VM-gullet.

– Vår gruppe er veldig tøff, fordi Norge og Romania er topp ti i verden. Jeg tror Norge går til finalen og er det beste laget i verden, sier Khalili.

– De har brutt barrierer

Norges store stjerne, Nora Mørk, beundrer det de iranske jentene har fått til.

– De har brutt barrierer, det skal vi respektere og jeg håper inderlig at de synes det er gøy å være med. De taper, men jeg håper de kan se tilbake på at det er en historisk begivenhet og en prestasjon i seg selv, sier Mørk.

Også Veronika Kristiansen tror også Iran kan inspirere flere unge jenter.

– Det er kjempekult for dem å spille på en arena som dette her. Det inspirerer mange. De får ikke vise kampene til Iran på Iransk TV, men de får håndball gjennom mange andre plattformer. Jeg håper de inspirerer mange små til å spille håndball, sier Kristiansen og smiler.