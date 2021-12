For første gang topper dette nordmenns ønskeliste til jul

Julen nærmer seg med stormskritt, og det vanskelige spørsmålet dukker opp nok en gang: Hva skal jeg gi - og ønske meg - til jul?

AKTIVITETER: Alpakkavandring er en populær aktivitet å gi i gave. Foto: Berit Roald / NTB

Hvert år gjør Ipsos på vegne av DNB en kartlegging av hva nordmenn gir og kan tenke seg i julegave. Tidligere har det vært klær, bøker og gavekort som har stukket av med seieren, men i år er det opplevelser som troner øverst.

– Går ofte lei

– Opplevelser har de siste årene krøpet stadig lengre oppover på listen, og etter korona-nedstengningen i fjor, setter nok enda flere pris på å være sammen og dele opplevelser, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl til TV 2.

Silje Sandmæl er ikke overrasket over at opplevelser endelig topper listen.

– Forskning viser at opplevelser er det som gleder oss mest fordi det gir minner som varer. Materielle ting går vi ofte fort lei. Opplevelser kan man få i alle prisklasser, men det kan også være helt gratis.

ADVARER: – Gavekort har vært høyt oppe på nordmenns ønskeliste i flere år. Men, mange blir liggende ubrukt, sier Sandmæl. En undersøkelse fra DNB viser at tre av ti ikke bruker gavekortet. Foto: Heiko Junge / NTB

Her er topp 5 på lista:

Opplevelser: 31 prosent Gavekort: 28 prosent Klær: 26 prosent Bøker: 25 prosent Penger: 23 prosent

I undersøkelsen kommer det også frem at nesten 40 prosent «ender opp med å kjøpe dyrere julegaver enn jeg i utgangspunktet hadde planlagt». Det svaret har ligget jevnt på rundt 40 prosent siden 2011.

Fakta om undersøkelsen Rapporten er gjennomført av IPSOS på vegne av DNB. Feltarbeidet er gjennomført via web-panel i perioden 17.-24. november 2021. 1051 personer over 18 år har besvart undersøkelsen. Rapporten går tilbake til 2012/13 Nordmenns ønskeliste til jul ser i år slik ut: Opplevelser: 31 prosent Gavekort: 28 prosent Klær: 26 prosent Bøker: 25 prosent Penger: 23 prosent Mat/drikke: 21 prosent Reiser: 20 prosent Kjøkkenutstyr: 18 prosent Elektronikk/data/foto: 14 prosent Sportsutstyr: 14 prosent Kilde: DNB

– Mange er nok også blitt mer miljøbevisste og vil begrense forbruket nå som klimautfordringene er blitt prekære, sier forbrukerøkonomen.

Tar ofte den enkle utveien

Selv om opplevelser topper ønskelista hos nordmenn, ender vi opp med å gi materielle ting som klær, leker til barn, gavekort, penger og bøker når vi først drar på shopping.

KLÆR: Flere menn en kvinner ønsker seg klær til jul. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er nok fordi det er enklere å kjøpe. Å kjøpe en ting krever mindre, enn en opplevelse som i større grad må planlegges. Av julegaver som vi planlegger å gi havner dessverre opplevelser nede på en 8. plass.

Det er også stor forskjell på kjønnene. Mens kvinner har opplevelser som førsteønske, har mennene klær på toppen. Til sammenligning har kvinner klær helt nede på en femteplass.

– Menn planlegger i større grad enn kvinner å gi elektronikk som julegave. Det er få kvinner som ønsker seg elektronikk, det ligger på en 11. plass.

ELEKTRONIKK: Menn kjøper mer elektronikk enn kvinner i julegave. Foto: Lise Åserud / NTB

– Flere kvinner enn menn vil kanskje velge klærne sine selv. En annen grunn kan være at kvinnene har handlet mer klær enn mennene under pandemien og at mennene derfor har større behov for å fornye seg, tror Sandmæl.

En nidobling

Også bransjen har merket at flere nordmenn får opp øynene for opplevelser som julegave. Visit Norway har sett en nidobling av trafikk hittil i år i forhold til i fjor.

OPPLEVELSER: Badstu er en av opplevelsene som er populær å ønske seg til jul. Foto: Cornelius Poppe / NTB

SURFING: Surfekurs er en av aktivitetene som er populært å gi i gave. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– En natt på et unikt overnattingssted, glamping, spaopphold, badstuebesøk og rusleturer med alpakkaer er noen av de tingene som vi ser at leserne våre snuser på. Men også litt tøffe opplevelser for sommeren, som rafting eller surfekurs, sier webredaktør Christine Baglo til TV 2.

Den økende smittesituasjonen skaper usikkerhet inn mot jula. Tirsdag denne uken innførte regjeringen flere strenge tiltak for fire uker fremover

– Nå som koronasmitten og omikrontilfellene øker, er det flere som avbestiller? Og, blir dette oppgitt som grunn?

– Vi kan ikke se noen tendenser til økte avbestillinger. Så langt i julehandelen ser vi en stor økning i pågang fra i fjor, sier Björn Trolin, daglig leder i YouWish.