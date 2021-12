Norges nye supervåpen bør gjøre konkurrentene stresset

Norge har lenge vært kjent for å ha vel så gode ski som konkurrentene. Nå har de også et nytt supervåpen, som bør gjøre konkurrentene stresset før OL.

Etter mislykkede mesterskap på slutten av 80-tallet startet Norges Skiforbund og Olympiatoppen en jobb som la til rette for suksessen til løpere som Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang og Thomas Alsgaard.

Steinslipte ski var den gang Norges nye supervåpen, som i praksis avgjorde enkelte renn allerede før start. Så stor var faktisk forskjellen på skiene at ikke engang doping kunne utjevne forskjellene. Starten på det hele var interessant nok en ren tilfeldighet, etter at en distré Bjørn Dæhlie ifølge hans lagkamerat Vegard Ulvang tok feil ski før et testløp.

Feil ski ble fort riktige ski, og gjennom 90-tallet hadde norske skiløpere ofte det beste utstyret. Noen år senere tettet konkurrentene forspranget til Norge, og rundt årtusenskiftet var Norge til og med passert. I den moderne langrennssporten var det utlendingene som var i førersetet, spesielt i herreklassen.

Det var ikke lenger rom for tilfeldigheter, og et stykke inn i det nye årtusenet startet jobben som Norge siden den gang har nytt godt av. Godt hjulpet av Olympiatoppen og midler fra suksessen til Northug, Bjørgen, Johaug og co. fikk forskning og teknologi en sentral plass i langrennssporten.

Dårlig ventilerte smøreboder ble byttet ut med smøretrailere, som først og fremst handlet om å bedre arbeidsforholdene til støtteapparatet. Et friskere støtteapparat bidro til at all testing ble loggført og sammen med glidprosjektet til Olympiatoppen sørget langrennslandslaget for at skismøring gikk fra erfaring og synsing til forskning og fakta.

Stort sett har dette bidratt til vanvittige resultater de ti-tolv siste årene, selv om man ved enkelte anledninger har vært vitne til hvor krevende det kan være å snu en smøretrailer på en smal blindvei.

Ski og skismøring er ikke det eneste som har endret seg i langrennssporten de siste årene. I det hele tatt er alt av utstyr videreutviklet, samtidig som treningen i større grad er systematisert og teknikken perfeksjonert. Med Norge i spissen er langrennssporten hevet til et nytt nivå, og både i og utenfor løypa sliter konkurrentene med å henge med – enn så lenge.

På lørdagens 15 kilometer på Lillehammer fikk vi nok et bevis på hvem som leder an i utviklingen. På en øvelse der Norge bare for noen år siden ikke var i nærheten, ble pallen tapetsert. Totalt endte sju nordmenn blant de ti beste og like utenfor topp ti sørget Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg for at Norge hadde ni mann bak de tolv beste.

Ser man bak resultatene, ser man samtidig at nordmennene lørdag avslørte sitt nye supervåpen. Dette har ikke vært noen hemmelighet tidligere, men om det fantes noen tvil, er det nå klart at Norge igjen har tatt langrennssporten til et nytt nivå. Nok en gang er det forskning som utgjør forskjellen.

Se bare på hvordan de norske løperne løser dagens renn.

På første passering, etter 0,9 kilometer, var det bare én nordmann topp ti. Faktisk var det bare fem nordmenn blant de 30 beste. Dagens tredjemann, Martin Løwstrøm Nyenget, var etter 900 meter helt nede på 48. plass - 14,1 sekunder bak lederen.

Da én av i alt fire runder var passert, hadde nordmennene så vidt begynt klatringen på resultatlistene. To mann topp ti og åtte mann topp 20 var status etter 3,75 kilometer. På dette tidspunktet var fortsatt det sterke, russiske laget overlegne.

Midtveis i løpet var det fortsatt ingenting som tydet på at de norske herreløperne skulle utklasse konkurrentene. Tre mann topp ti og åtte mann topp 20. Fortsatt var Martin Løwstrøm Nyenget nede på 18. plass, 20 sekunder bak Alexander Bolsjunov på topp.

I ettertid skulle nok russerne ønske at rennet ble avsluttet da. Først etter tre av fire runder så man for alvor hva som var i ferd med å skje. Der konkurrentene begynte å slakke av på farta, fortsatte i større grad de norske gutta å gå like fort som på de foregående rundene.

På toppen av listene var dagens to sterkeste menn, og bak dem sørget resten av laget for at det på det tidspunktet var fem nordmenn topp ti og ni mann topp 20. I mål var det ni mann topp tolv. Fra første passering hadde Martin Løwstrøm Nyenget klatret fra 48. plass til 3. plass, og avstanden opp til teten var tilnærmet den samme.

Der konkurrentene kom snublende over målstreken, stod stort sett samtlige norske skiløpere distansen hele veien til mål. Aller best var klubbkameratene Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund, som har stått i front for denne måten å gå skirenn på. Slik skal et moderne distanserenn med individuell start gjennomføres.

År etter år med forskning, testing og trening har sørget for en ny og bedre løpsdisponering. Godt hjulpet av forskeren Jan Kocbach, fra NTNUs institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, har de norske gutta blitt bedre og bedre til å gå jevnt fra start til mål.

Dette er det Kocbach selv sier om forskningen sin, hentet fra NTNUs hjemmesider:

«Min forskning ved Senter for Toppidrettsforsking er fokusert på utendørs sensor-basert analyse av langrennsutøvere under trening og konkurranse. Ved bruk av treghetssensor (IMU) for å måle bevegelser av kropp og ski, samt GPS for måling av posisjon og hastighet skaper vi ny kunnskap til nytte for idretten og for utøverne. I vårt arbeid arbeider vi blant annet med analyseverktøy der man kan undersøke hvor i løypen man har tapt tid imot seg selv og konkurrenter, og se sin egen og andres teknikk/teknikkdistribusjon.»

Forklart av og for oss som hoppet av studiene hakket før Kocbach og hans forskerkolleger, handler dette om å gå skirenn på en mest mulig effektiv måte. Fortest mulig fra start til mål ved å bruke minst mulig krefter, eller rettere sagt – å ha igjen krefter til rennet skal avgjøres.

Når det i februar skal kjempes om OL-medaljene i den kinesiske tynnlufta, blir dette viktigere enn noen gang. Da kan Norges nye supervåpen sørge for nye OL-gull.