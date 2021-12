Thingnes Bø i storform da Norge vant stafetten: – Helt rått!

Se hele resultatlisten her!

Sivert Bakken, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen leverte godt på stafetten i verdenscupen i Östersund og vant med 11,2 sekunder foran Frankrike.

Med kun fire ekstraskudd totalt for Norge, ble det svært god skyting på årets første stafett.

– Det er veldig imponerende. Vi leverer meget bra på skytebanen. Vi er rolige, skyter i et tempo som vi føler vi har kontroll på og da blir det et godt skuddresultat, sier Thingnes Bø til NRK og ser frem mot morgendagen:

– Vi gleder oss til jaktstarten, men vi må nok heve oss litt i sporet. Vi så noen utøvere som gikk fort på ski. Får de det til å klaffe på skytingen i morgen, må vi skyte fullt.

Russland ble nummer tre, 45,9 sekunder bak Norge.

Debutant på første etappe

Sturla Holm Lægreid følte seg ikke helt i form lørdag morgen, noe som gjorde at Norge måtte gjøre endringer på stafettlaget.

Inn kom Sivert Bakken til sin verdenscupdebut på stafett, og han takket for mulighet på mesterlig vis.

Med fullt hus uten bruk av ekstraskudd på både liggende og stående skyting sørget Bakken for ledelse til Norge inn til veksling.

– Det føltes bra i dag. Jeg tenkte ikke noe særlig på det som skjedde rundt og hadde fokus på meg selv. Da gikk det bra, sier en fornøyd Bakken til NRK.

Tarjei Bø var andre nordmann ut. Mens Russland skjøt fullt hus og gikk ut i teten, fikk Bø én bom. Han traff med første ekstraskudd og lå kun tre sekunder bak russerne.

På stående skyting ble det fullt hus på Bø, og Norge var på ny i ledelsen ut fra standplass. Bø sendte lillebror Johannes Thingnes Bø ut i tet til tredje etappe.

– Du kan alltids gå litt fortere på ski, men jeg løste det tilnærmet perfekt, sier Tarjei Bø til NRK.

Thingnes Bø i storform

Thingnes Bø økte ledelsen ned til Ukraina i løypen, og fulgte opp med feilfri skyting på liggende. Men ukrainske Bogdan Tsymbal skjøt raskt og var kun 6,8 sekunder bak ut fra standplass.

Feilfritt ble det også på stående skyting for Thingnes Bø.

– Perfekt, helt rått!, sier NRKs kommentator Ola Lunde om Thingnes Bø sin etappe.

Se den perfekte skytingen i vinduet øverst i artikkelen! Bilder med tillatelse fra NRK.

Norge ledet med 20,8 sekunder på Russland da Vetle Sjåstad Christiansen gikk ut til ankeretappen.

På liggende skyting måtte Sjåstad Christiansen bruke ett ekstraskudd, men da Russland bommet også holdt Norge på ledelsen.

På siste stående ble det to ekstraskudd for Sjåstad Christiansen, men Russland sprakk totalt og Norge hadde en solid ledelse ut fra standplass. Frankrike lå nå som nummer to, men maktet ikke å ta igjen Sjåstad Christiansen som gikk inn til stafettseier for Norge.