Sprengt kapasitet på teststasjonene: – Vi gjør alt vi kan for å bedre situasjonen

Smittetrykket i Oslo er høyt, og køene for å teste seg er lange. Kommuneoverlege forteller at testkapasiteten er sprengt.

På Grønland torg i Oslo er køene lange lørdag ettermiddag.

Flere TV 2 snakker med har måtte vente i nesten to timer i minusgrader på å teste seg. Andre står i kø for andre dag på rad.

– Etter å ha stått halvannen time i kø i går, fikk jeg beskjed om at teststasjonen hadde datatrøbbel, så jeg ikke kunne teste meg likevel. Og da var det dritkaldt, sier Elin Oppegaard.

Når TV 2 møter henne ved teststasjonen lørdag har hun stått én time og et kvarter i kø.

– Heldigvis er det ikke like kaldt i dag, sier Oppegaard.

KØ: Også på fredag var det lange køer ved testsenteret på Grønland. Foto: Fredrik Kirkevold / TV 2

Høyt smittetrykk

Smittetrykket i Oslo er høyt. Det siste døgnet ble det registrert 920 koronasmittede personer i Oslo. Onsdag var det s mitterekord med 1075 nye tilfeller.

Miert Skjoldborg Lindboe, som er kommuneoverlege og fungerende leder for Oslo kommunes TISK-program, forteller at kapasiteten på Oslos testasjoner er overskredet.

Teststasjonene er på det meste rustet for å teste 35.000 personer, som er fem prosent av befolkningen i Oslo, i løpet av en uke. Kommuneoverlegen forteller at de nå tester rundt syv prosent ukentlig.

– Det er et stort trykk, så vi gjør alt vi kan for å bedre situasjonen. Vi planlegger å oppskalere testkapasiteten, og åpnet senest i dag en ny teststasjon i Nydalen, sier han.

VIL ØKE: Kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe forteller at de jobber med å øke testkapasiteten i kommunen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Ikke alle bør teste seg

Skjoldborg Lindboe oppfordrer alle som skal teste seg til å bestille time i forkant, og at de benytter den timen de blir tildelt, selv om det ikke er på ønsket teststed.

De som ønsker drop-in oppfordres til å benytte hele åpningstiden til teststasjonene.

Ifølge kommuneoverlegen er det heller ikke meningen at alle skal teste seg på teststasjonene.

– Tilbudet er først og fremst til personer med symptomer eller som har en reell mistanke om at de smittet. Ønsker du å teste deg før for eksempel et julebord, ber jeg om at du tar en hjemmetest i stedet, sier kommuneoverlegen.

TEST: Også i Bergen er det lange testkøer lørdag kveld. Foto: TV 2

– Langt over testkravet

– Er det dere bekymret for at færre skal teste seg ettersom det er så lange køer?

– Det er derfor vi jobber med å oppskalere og sette inn tiltak, sier Skjoldborg Lindboe.

Han forteller hver gang det kommer en ny virusmutasjon, så øker presset på teststasjonene.

– Vi ligger langt over testkravet, så vi prøver å justere mer opp. Kravet er egentlig på én prosent av befolkningen med mulighet til å justere opp til fem prosent, sier kommuneoverlegen.

TEST: Kommuneoverlegen oppfordrer alle som kan til å benytte testsentrene hvor man kjøre bil. Foto: Berit Roald / NTB

I tillegg har regjeringen innført testplikt og ti dagers smittekarantene for alle personer som har grunn til å tro at de er smittet med omikron. Dette fører også til økt press på teststasjonene.

Skjoldborg Lindboe forteller at han har forståelse for at folk synes det er kjedelig å vente utendørs i kø når det er så kaldt.

– Jeg har full sympati for alle som venter. Jeg anbefaler alle å kle seg godt, og for de som har mulighet om å bruke stedene hvor man kan kjøre bil, sier Skjoldborg Lindboe.