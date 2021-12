Stor etterspørsel etter besøkshunder: – Det betyr så mye

Over hele landet ber sykehjem og institusjoner om å få besøk av besøkshunder. Nå tar Røde Kors grep for å møte den store etterspørselen.

I et rom med åtte rødkledde frivillige gjør hunden Bianca sin ankomst. Hun skal hjelpe til med å utdanne nye instruktører for besøksvenn med hund.

Den siste tiden har ventelistene vært lange. På grunn av pandemien var det lenge vanskelig for Røde Kors å lære opp nye besøkshunder, hundeeiere og instruktører.

– Det er stor etterspørsel i hele landet, sier Kaia Vedlog Kveen, fagrådgiver på eldrefeltet i Røde Kors.

BIANCA: Hunden Bianca var med på opplæringen av de nye instruktørene. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Nå trapper de opp innsatsen for å kunne besøke enda flere.

– Vi vet at mange eldre har følt seg ensomme og alene under pandemien. Det er derfor veldig viktig at folk får besøk, sier Kveen.

Bekymret for ensomme eldre

I en fersk undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors kommer det frem at 1 av 3 er bekymret for at eldre de kjenner føler seg ensomme.

– Mange har mistet mye av tilbudet sitt og ikke fått vært like mye i aktivitet som tidligere. Vi er spesielt bekymret for at de som har hatt det vanskelig før har fått det enda verre, sier Kveen.

Da pandemien traff stoppet også besøkstilbudet til Røde Kors opp.

Etter hvert som ting igjen har åpnet opp er det mange eldre som har satt ekstra stor pris på hundebesøk.

– Besøksvenn med hund skaper enormt mye glede. Vi vet at det er et veldig populært tilbud, sier Kveen.

VIKTIG TILBUD: Røde Kors får ofte tilbakemeldinger på at besøksvenn med hund er et viktig tilbud for mange eldre. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Mange vil bli besøksvenn

Det er ikke bare venteliste for institusjonene som ønsker besøkshund. Under pandemien har det også blitt venteliste for hundeeiere som ønsker å bli besøksvenn.

– Det er veldig fint å se at folk ønsker å bli besøksvenn med hunden sin, sier Kveen.

Røde Kors har i dag rundt 600 besøksvenner med hund. De besøker folk i alle aldre, både på sykehjem, omsorgssenter og i private hjem.

– Jeg synes det er en utrolig fin ting å gjøre sammen med hunden min. Dyr skaper utrolig mye glede, sier frivillige Anne Sofie Gjestrum.

Hun startet som besøksvenn sammen med hunden Sally i 2016 da faren hennes var på sykehjem.

– Jeg har en utrolig snill hund, så vi har besøkt avdelingen på sykehjemmet der en gang i uka, sier Gjestrum.

GIVENDE: Anne Sofie og hunden Sally har vært besøksvenn på sykehjem i fem år. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Gåsehud-øyeblikk

Etter helgens kurs blir trolig åtte frivillige godkjent som instruktører. I løpet av ett år kan de igjen lære opp rundt nye 160 hundeeiere og hunder.

– Det er et stor behov der ute, så det er veldig fint å kunne bidra til at flere hunder og hundeeiere kan bli besøksvenner, sier Gjestum.

Hun har flere ganger fått oppleve hvor mye et hundebesøk betyr, spesielt for eldre og demente pasienter.

– Det er litt sånn gåsehud-øyeblikk. Mange har hatt kjæledyr selv og setter stor pris på besøket. Det er akkurat som at de livner opp, sier Gjestum.