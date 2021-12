«Farmen»-finalen strømmes gratis på TV 2 Play

GOD KVELD NORGE (TV 2): Telenors TV-kunder mistet nylig TV 2 sine kanaler ettersom det ikke ble inngått en ny avtale. Nå deler TV 2 gladnyhet for alle «Farmen»- og «Skavlan»-fans.

Selv om TV-kundene til Telenor ikke får sett «Farmen»-finalen søndag på lineær TV, kan de nå strømme den store finalen gratis på TV 2 Play.

Kanalen gir nemlig seerne mulighet til å få én måneds gratis bruk av TV 2 Play, etter at de to partene ikke kom til enighet om en ny avtale.

– Det er ingen utvikling siden Telenor-kundene mistet tilgangen til TV 2-kanalene i går. Om og når vi blir enige vet vi ikke, men vi kan ikke utelukke at dette blir langvarig. Derfor starter vi i dag en kampanje som gjør at alle som ikke har tilgang til TV 2 sitt innhold nå har mulighet til dette, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah C. J. Willand i TV 2.

Med andre ord kan Telenor-kundene få heie frem sin «Farmen»-favoritt til topps i finalen søndag kveld.

Gratis-kampanjen inkluderer blant annet filmer, sport, direktekanalene og det meste av TV 2 sitt innhold.

Det er også en stor kveld for «Skavlan» ettersom det er den aller siste episoden av talkshowet lørdag.

– 25 år med TV-historie avsluttes når det aller siste «Skavlan» sendes på TV 2 og TV 2 Play. Dette ønsker vi selvsagt at flest mulig skal få med seg I tillegg til «Norges nye megahit» og «Farmen»-finalen i morgen, sier Willand.

Skavlan har gått på skjermen siden 2009, og i den siste episoden kommer det gjester som blant annet Sveriges første kvinnelige statsminister, Magdalena Andersson, komiker Else Kåss Furuseth og «Solsidan»-skuespiller Felix Herngren.

– Det er beklagelig at seerne nå blir rammet som uskyldig tredjepart og derfor ønsker vi å gi de som ønsker det gratis tilgang til vårt innhold den kommende måneden, forklarer Willand.