Trebarnsfamilien tok grep: – Det går hardt utover budsjettet

Denne uka har de allerede høye strømprisene skutt rekordhøyt i været som følge av kulde og lavere produksjon.

– Jeg hadde ikke regnet med at jeg skulle ha strømregninger på 7-8000 kroner, sier Alexander Sognefest.

I huset på Jessheim har han og Jessica Solheim sett seg nødt til å ta flere konkrete grep denne høsten, for å sørge for at regningene ikke blir så høye.

Sammen har de et eldre hus på 180 kvadratmeter. Der bor de med tre barn, hund og katt. Begge to har normale inntekter, og har ikke slitt med strømregningene tidligere.

– Det går jo hardt utover budsjettet ellers da. Vi er en vanlig husholdning, med to vanlige lønnsmottakere. Det går, men det blir vanskelig, sier Alexander.

– Bekymringsfullt

– Det er høye regninger og vi forventer at det vil være slik i hvert fall ut mars, sier Alexander Sognefest.

For å få råd til de høye regningene har familien tatt flere grep. Alexander forteller at de blant annet holder temperaturen på 20 grader i oppholdsrom, og 18 grader i husets fire soverom.

– I tillegg til å redusere forbruket har vi fulgt rådene til en gruppe som heter Prismatch på Facebook, og nå regner vi med at regninga vil ligge på 5-6000 kroner for en vintermåned, sier han.

Denne uka satte strømprisene nye rekorder. Volue Insight har regnet på hva det faktisk koster, og tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig husstand i Sør-Norge, som årlig bruker 20.000 kilowattimer.

Denne uken: 1000 kroner

Med et normalt forbruk har strømmen kostet deg om lag 1000 kroner denne uka, ifølge Volue Insight. Mer enn 400 av disse kronene går til skatter, avgifter og nettleie.

ANALYSESJEF: Tor Reier Lilleholt har regnet seg frem til at du sitter igjen med en strømregning på 1000 kroner denne uka. Foto: Privat

– Det er ganske dramatiske tall for en husholdning med normal økonomi, sier analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight, som er leverandør av data og konsulenttjenester til det europeiske energimarkedet.

Sør-Norge er et eget prisområde og har betalt en ekstra høy pris for det denne uka. Strømkunder i Midt-Norge og Nord Norge har ifølge Lilleholt sluppet 20 prosent billigere på strømregninga.

– Da legger vi til grunn et forbruk på 400 kwh i uka for en normalhusholdning. Noen slipper riktignok billigere unna, påpeker Lilleholt.

Hva skal du prioritere?

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea er vant til å gi folk flest spareråd. Likevel sliter hun med å komme opp med så gode råd at det kompenserer nok for de høye strømprisene denne høsten.

– Kanskje må det tas noe fra matbudsjettet for å dekke strømregningen, sier hun.

Ifølge SSB er det boutgifter, strøm, transport og mat vi bruker mest penger på her i landet. Særlig boutgiftene er det vanskelig å gjøre noe med på kort sikt, sier Incedursun.

– Det blir litt smålig at man kanskje må spise mindre og legge seg sulten for å få lov til å betale strømmen. Jeg synes det blir flaut, fordi vi bor i en velferdsstat som har råd og mulighet til å gripe inn og hjelpe forbrukerne, sier hun.

Tacofredagen lever

Alexander Sognefest og Jessica Solheim har klart å kutte 2000 kroner i matbudsjettet. Likevel er det enkelte budsjettposter som ikke får vike for de høye strømregningene.

– Nå er det full utrulling av fredagstacoen her, sier Alexander på kjøkkenet på Jessheim.

Han forsikrer også om at familien kommer til å feire jul sånn som de pleier.

BEKYMRET: Trebarnsforeldrene er bekymret for flere enn seg selv denne vinteren. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det blir ribbe i år, smiler han.

Familien tenker på de som har enda dårlige råd, og sliter med å forstå hvordan for eksempel permitterte skal klare å betjene strømregningene denne vinteren.

– Hvis vi kjenner at det svir, så svir det også for de som har mindre, og som lever på satsene til staten med NAV og alt det der. Jeg skjønner ikke hvordan det skal gå, sier Alexander.

Jessica skyter inn:

– Jeg tenker på jul og barna og utstyr. Det er så mye som går ut fra før av, så det føles jo veldig feil da, sier hun.