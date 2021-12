Regjeringen jobber på spreng i helgen - skal gi støtte til strømregningen før jul

– Pengene må ut før jul!

Det er kravet fra både Frps partileder Sylvi Listhaug og regjeringspartienes samarbeidspartner i Stortinget, SV.

– Vi mener at de som trenger det aller mest må få penger på konto før jul, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken til TV 2.

Torsdag sikret SV flertall for å beskytte statsminister Jonas Gahr Støres regjering fra å bli instruert av Stortinget til å iverksette hastetiltak mot strømkrisen.

I bytte får SV forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om en løsning som skal kompensere folk med lave til middels inntekter for den dramatiske økningen i strømprisene.

– Det kan være at man ikke har systemer oppe og går for absolutt alle som vi mener bør få denne støtten. Men i alle fall de som trenger det aller mest bør få pengene før jul, sier Haltbrekken, som også er SVs forhandlingsleder.

Uttalelser statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kom med i finansdebatten i Stortinget torsdag skapte imidlertid tvil om pengene virkelig kommer i tide, slik at de med lave inntekter og høye strømregninger har råd til å feire jul i år.

– Alle de løsningene som er skissert av de ulike partiene er vel noe som først vil komme til utbetaling over nyttår, sa Støre i debatten.

TV 2 får bekreftet at kommentaren var rettet mot forslag fra blant annet Frp og Høyre til statsbudsjettet for 2022, og på ingen måte betyr at regjeringen stenger pengekranen nå.

Ambisjonen er etter det TV 2 erfarer å legge fram en strømpakke for Stortinget mandag, slik at den kan bli vedtatt i løpet av uken, og pengene utbetales på konto til folk før jul.

Det skal være nok ubrukte midler i statsbudsjettet for 2021 til å dekke tiltakene man jobber med på kort sikt.

Tiltakene kan bli presentert søndag, men det tas forbehold om at det er mulig å få på plass alt på kort tid.

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere TV 2s opplysninger lørdag.

Hjelp til de med normale inntekter

Det jobbes på spreng lørdag og søndag på tvers av flere departementer for å få på plass de konkrete tiltakene, får TV 2 opplyst.

Olje- og energidepartementet, arbeids- og sosialdepartementet, finansdepartementet og Statsministerens kontor forsøker å finne mest mulig treffsikre løsninger, som er teknisk mulig å gjennomføre, slik at støtten kommer i tide.

Ett tiltak det jobbes med, som vil treffe noen av dem som sliter mest med utgiftene, er å skru opp bostøtten. En annen gruppe det vurderes støtte for, er studenter.

Strømregningene som skal betales i Sørøst-Norge for november ligger skyhøyt over det normale, og ifølge TV 2s kilder jobbes det med at også folk med normale inntekter, altså en større del av befolkningen, blir omfattet av håndsrekningen fra regjeringen.

Det tas forbehold om at man finner systemer som er treffsikre nok på kort tid, og det understrekes at det ikke er aktuelt å gi tusener i «kontantstøtte» til strømregninger for hele befolkningen, slik Frp går inn for.

Haltbrekken vil «dekke det meste»

Det er etter det TV 2 forstår folk i prisområdene på Sørøstlandet, der strømmen har vært høy over lang tid, som kan vente seg ekstra støtte.

Haltbrekken i SV skisserer en todelt løsning:

Hasteutbetaling til de med aller dårligst råd og som allerede er etablerte stønadsmottakere gjennom Husbankens bostøtteordning. Her skal pengene være på konto før jul.

En større, automatisk ordning der penger settes inn på konto til alle husstander som har en samlet inntekt på under 1-1,2 millioner kroner. Altså at alle nordmenn som har inntekt på inntil 600.000 kroner skal få utbetalingen.

– Støtten bør dekke det meste av de økte strømkostnadene, sier Haltbrekken.

Han vil ikke tallfeste dette nærmere, men sier det må være et «bra beløp».