– Hvis Norge bestemmer seg for det, ryker rekorden

De norske håndballjentene åpnet VM med 46-18-seier over Kasakhstan fredag kveld, men mot Iran søndag er ventet å bli enda lettere for Norge.

TV 2s håndballekspert Bent Svele spådde rekordstore seirer i VM etter utvidelsen fra 24 til 32 lag.

Mot Iran mener Svele det er grunn til å ta frem rekordskjema.

– Hvis Norge bestemmer seg for det, ryker den norske rekorden, sier Svele.

Norges største seiersdifferanse i VM-historien er på 37 mål mot Uruguay (48-11) i 2001 og Australia (47-10) i 2005. Tidenes største VM-seier er med 48 mål, satt av Ungarn i 2005 med 57-9 over Australia.

– Jeg sa før mesterskapet at vi kom til å få se rekorder, og det er jeg ganske sikker på, men jeg tror ikke det er noe mål i seg selv for Norge. De må behandle kampen med respekt, og jeg tror vi kommer til å få se at alle får spilletid igjen, slik vi så det mot Kasakhstan, sier Svele, som mener det viktigste mot iranerne blir å unngå skader.

Thorir vil gå «all in»

Landslagssjef Thorir Hergeirsson uttalte til Viaplay etter fredagens kamp mot Kasakhstan at Norge kommer til å kjøre en intensiv økt på morgenen før Iran.

– Det er veldig trist med de skadene (Danmarks Mia Rej og Romanias Oana Bors), men begynner vi å tenke for mye på det, er det lettere å bli skadet. Det er viktig å gå «all in» med fullt trøkk, og det er bedre skadeforebygging enn å være forsiktig. Går vi halvveis inn noe, er det lettere å bli skadet, mente han.

Iran VM-debuterte med et 11-39-tap for et redusert Romania fredag.

ALL IN: Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson mener laget hans må gi alt mot Iran. Det er den beste skadeforebyggingen de kan ha, mener han. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Veronica Kristiansen lover å gi alt mot Iran.

– Med all respekt for Iran, så tror jeg det blir som mot Kasakhstan: Det blir viktig å holde konsentrasjonen oppe og ha fokus på oss selv. Vi bruker kampen som trening. I dag skal vi ha en god håndballøkt sammen, så skal vi nok få trykket til, sier Kristiansen til TV 2 på lørdagens pressetreff.

Oftedal: – Vi liker mangfold

Bent Svele har vært kritisk til utvidelsen fra 24 til 32 lag i VM, men han synes samtidig det er fint å se Iran i VM.

– Fra et iransk kvinneperspektiv er det fantastisk at de får muligheten til å reise ut og spille håndball. Sportslig har de ikke noe å gjøre i VM, og det er trist at Iran vurderer bekledningen til motstanderne så mangelfull at de ikke kan vises på TV, sier TV 2s håndballekspert.

TV 2s håndballekspert Bent Svele. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det ville hatt en stor betydning for unge jenter i Iran som vil drive med sport og idrett, fortsetter Svele.

Det iranske laget møter stor respekt hos de norske håndballjentene.

– De har brutt barrierer. Jeg håper inderlig de synes det er gøy, selv om de blir grisebanket av europeiske nasjoner. Jeg håper de nyter det, og kan se tilbake på det som en historisk begivenhet og at det er en prestasjon i seg selv å være med, sier Nora Mørk til TV 2.

– Det er kjempekult for dem å få spilt på en arena som dette her. Jeg tror det inspirerer mange. Jeg har hørt at de ikke får vist kampene på TV i hjemlandet, men jeg tror via andre plattformer blir små, unge jenter inspirert, sier Veronica Kristiansen til TV 2.

– Det er snakket mye om nivå og de tingene, men å ha med et kvinnelag fra Iran – en nasjon lengre unna og med en helt annen kultur – er fantastisk. Vi liker mangfold, så det er en veldig god ting, sier Stine Bredal Oftedal til TV 2.