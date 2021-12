TV 2 erfarer: VM-kometen bytter klubb

– Det var utrolig stort. Det er ikke alle som får oppleve å spille i et VM, sier Emilie Hovden til TV 2 dagen etter å ha storspilt i mesterskapsdebuten.

Hovden tok vare på muligheten i VM-åpningen mot Kasakhstan fredag kveld.

Med sju mål fra høyrekanten ble hun Norges toppscorer i 46-18-seieren. På børsen til TV 2s håndballekspert Bent Svele fikk hun åtte.

DRØMMEDEBUT: Emilie Hovden scoret sju i VM-starten. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Fra og med neste sesong venter større utfordringer også på klubbsiden for Hovden, for etter det TV 2 erfarer forlater hun Norge og Storhamar og reiser hun til Danmark og Viborg.

– Det har jeg egentlig ingen kommentar til. Det vil tiden vise, sier hun til TV 2.

I Viborg blir Hovden lagvenninne med Moa Högdahl. Den danske ligaen er også full av andre norske landslagsspillere: Vilde Ingstad, Maren Aardahl, Kristine Breistøl, Henny Ella Reistad, Marit Røsberg Jacobsen, Stine Skogrand, Nora Mørk (Esbjerg fra neste sesong) og Sanna Solberg-Isaksen.

– Den danske ligaen er veldig spennende. Det har vært en drøm på spille i utlandet, men hva som skjer får vi ta på sikt, sier Hovden.

Thorir vil ha flere hjemme

Thorir Hergeirsson ser flere fordeler ved at såpass mange av landslagsspillerne er samlet i en og samme liga.

Men på generelt grunnlag mener han unge, lovende spillere burde holde seg i den norske ligaen så lenge som mulig.

– Det er spesielt agenter og mange andre som jager unge spillere tidlig og skal ha dem bort fra Norge. De lokker dem med at de må til utlandet hvis de skal spille på landslaget. Det er helt feil. Det jobbes veldig godt i norske klubber. Nivået blir bedre hvert år på lagene, ikke bare i topplagene, sier landslagssjefen til TV 2.

Landslagssjefen kommer med en oppfordring til unge, norske spillere:

– Det er viktig å huske at man ikke har det travelt. Vær i norske klubber, dra lasset og gå for. Så kommer det en dag hvor det er naturlig å flytte på seg.

Hyllet etter drømmedebut

Hovden ble hyllet etter fredagens mesterskapsdebut.

– Du kan ikke ha en bedre debut når du blir toppscorer i første mesterskapskamp noensinne. All honnør til henne. For oss er hun en liten BB (banens beste) i dag, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til TV 2.

– Hun har gjort det kjempegodt. Hun har noen spisskvaliteter et lag som Norge alltid har likt. Hun glir rett og slett inn, og hun har gjort det strålende så langt, sier Oftedal.

Landslagssjefen likte også det han fikk se.

– Emilie er en beskjeden type, men hun har virkelig brakt sine kvaliteter inn, både i Intersport Cup og nå i VM. Det er gledelig, for det er en spiller for fremtiden. Hun skal pushe de to mer etablerte, både Marit (Røsberg Jacobsen) og Malin (Aune), sa Thorir Hergeirsson til TV 2 etter seieren mot Kasakhstan.

Islendingen hentet Malin Aune til Spania tidligere på dagen.