Råsterk Krüger – fra 74. plass til seier på én uke

Se duellen mellom Holund og Krüger i vinduet øverst! Bilder med tillatelse fra NRK.

Se hele resultatlisten her.

Hans Christer Holund gikk lynraskt i sporet og gikk inn til en ledelse på over 19 sekunder. Men rask var også Simen Hegstad Krüger som tok ledelsen ifra klubbkameraten med 1,4 sekunder.

Det hadde vært en duell mellom de to store deler av løpet, der kun tideler skilte dem fra 6,1 kilometer og hele veien inn.

Krüger slo knallhardt tilbake etter forrige helgs 74. plass og tok seieren på Lillehammer etter å ha vist råsterk form i sporet.

– Det var en god forbedring. Jeg var ikke spesielt høy i hatten forrige helg. Det var blytungt, og da er det desto bedre å få full klaff her i dag. Det er godt å vise form, og selv om dette ikke er en OL-øvelse, viser jeg at jeg kan vinne skirenn og det er viktig. Det er noen kilo av skuldrene, og jeg får tilbake troen på at jeg kan være best og vinne skirenn. Det er veldig viktig, så denne seieren betyr veldig mye for meg, sier Krüger til TV 2 og legger til:

– Kanskje det som var mest frustrerende forrige helg var at jeg følte meg egentlig i ganske bra form. Men så var det et eller annet med den dagen og løypen som gjorde at ting ble helt feil. Jeg har slitt fryktelig i Ruka før. Det er kanskje blitt en litt mental utfordring, jeg får se om jeg drar dit neste år, sier Krüger med et smil.

– Iivo Niskanen sa det bra i Ruka, «Simen Krüger allways goes like shit in Ruka, then he wins the next race». Jeg var ikke uenig da, og jeg er fortsatt enig i den analysen, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til TV 2.

Holund ble nummer to, mens Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer tre.

– Jeg er strålende fornøyd og utrolig fornøyd med det laget presterer. Man skal alltid være forsiktig med å trekke fram én, men det mest på et vis rørende for meg er Martin Løwstrøm Nyenget som blir nummer tre i dag. Han fikk et brudd i hånden i fjor, og satt innelåst i 19 dager i år med korona. Men han har holdt motet oppe, jobbet på og jeg er fantastisk glad på hans vegne, sier Nossum.

Strålende norsk dag

Totalt var syv nordmenn blant de ti beste.

– Det ble en interessant 15 kilometer med mye nordmenn i toppen. Det ble snakket om at det kom til å bli en lettere 15 kilometer, men jeg tror det ble ganske tøft, føret gjorde det tøft. Da er det ikke tilfeldig at Krüger og Holund er på topp. Løwstrøm Nyenget tar en tredjeplass og det er fantastisk. Det blir norsk dominans, og det blir vanskelig for landslagsledelsen å ta ut et lag til neste helg, for de to siste plassene begynner det å bli trangt om, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

– Simen er best på 15 kilometer fristil. Forrige helg tror jeg nesten han ga litt opp, i dag var han innbitt. Han visste at han måtte gå fort, og han gikk veldig bra. Det var gode, gamle Krüger. Jeg tror det er bare å se opp for ham allerede neste helg, jeg tror han kan ta dobbel, sier Northug om dagens vinner.

I løypen truet russiske Aleksandr Bolsjunov, som var under to sekunder bak Krüger ved 6,1 kilometer. To kilometer senere var avstanden økt til 7,8 sekunder.

– Det er bare Bolsjunov som kan stoppe Krüger fra å ta seieren nå, mente NRKs kommentator Torgeir Bjørn.

Men Bolsjunov virket sliten de siste kilometerne, og ved passeringen på 12 kilometer var avstanden til Krüger økt til 27,6 sekunder. Bolsjunov endte til slutt på en 14. plass, 44 sekunder bak Krüger.

Klæbo langt bak

Johannes Høsflot Klæbo har historisk sett slitt på distansen, og hadde også problemer på Lillehammer lørdag. Han endte på en 12. plass, 39 sekunder bak vinner Krüger.

– Det var greit. Jeg følte ikke at det var noen superdag. Jeg kjenner sprinten i går kostet, og resultatmessig er jo en ting. Men samtidig har jeg aldri vært så nærme vinneren på 15 kilometer klassisk før. Det må jeg ta med meg og da er vi i hvert fall på bedringens vei, sier Klæbo til TV 2.

Han var ikke overrasket over at Krüger slo kraftig tilbake etter forrige helg.

– Det er jo typisk han. Han går alltid dårlig i Ruka og så kommer han helgen etterpå og er pigg. Det er ingen overraskelse. Han bør slutte å dra til Ruka og gå alt annet, sier Klæbo med et smil.