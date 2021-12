Nå kommer sprengkulden

Sibirkulde fra øst gjør at det blir sprengkaldt i store deler av landet. Enkelte steder kan temperaturene synke helt ned mot 40 minusgrader.

Det er kaldt over store deler av landet, og slik vil det også bli de neste dagene.

– For Nord-Norge sin del er det en kombinasjon av lite skyer og kalde luftmasser innover området. I Sør-Norge er det rett og slett kalde luftmasser som kommer inn fra øst og nord-øst, sier Lillian Bergheim, vakthavende meteorolog i StormGeo.

Hun sier at det i Nord-Norge er et høytrykk som ligger over nordlige deler av Sverige og inn mot Kola-halvøya, som vil trekke seg østover fra i morgen av.

– Det blir fortsatt liggende en høytrykksrygg store deler av neste uke. Så for Nord-Norge sin del blir det mye fint vær, men også kaldt.

Unntaket er langs kysten av Troms og Finnmark. Her sier meteorologen at det kan komme enkelte snøbyger i perioder.

Usikkert i Sør

Bergheim forteller at Trøndelag har en ganske lik værsituasjon som Nord-Norge, men at det ikke blir like kaldt. Mens prognosene på Vestlandet, Østlandet og i Agder er litt mer usikre.

– Det er fordi det ligger en del lavtrykk og fronter tett på. Så her får man nok mye skyer, og mulig påfyll av snø. Spesielt utsatt ligger Agder.

På kysten kan det bli temperaturer på rundt null grader som gjør at nedbøren kan komme som sludd, legger meteorologen til.

– Det blir kaldest nord på Østlandet de neste dagene, hvor temperaturen kan gå ned til 20 minusgrader. I fjellet i Sør-Norge blir det 15 til 20 minusgrader, sier Bergheim.

Hørt om effektive kuldegrader? I helgen blir det liten til stiv kuling i deler av Trøndelag og på Helgeland ❄️



Med temperatur omkring -10 grader i stiv kuling kan føles som ned mot -20 grader🍃



Vær forberedt på skikkelig vinterkulde! ☃️ pic.twitter.com/SNEWQUxsKP — Meteorologene (@Meteorologene) December 4, 2021

Gult farevarsel

På Helgelandskysten og i Nord-Trøndelag har Meteorologisk Institutt sendt ut gult farevarsel for vind, med stiv til sterk kuling lokalt.

– I Finnmark vil det blåse kuling fra en sør-vestlig retning, og vinden vil gjøre at det føles ekstra kaldt.

Det er også her temperaturene blir kaldest de neste dagene.

– Det kan gå ned i mot 20 til 30 minusgrader. På Finnmarksvidda kan det nærme seg 40 minusgrader, sier Bergheim