Sør-Afrika har passert tre millioner påviste koronatilfeller

Antall bekreftede koronatilfeller har passert tre millioner i Sør-Afrika, som gir omikronvarianten skylden for en smitteøkning uten sidestykke i pandemien.

Fredag ble det meldt om over 16.000 nye smittetilfeller på et døgn.

– Økningen utgjør en andel positive tester på 24,3 prosent, uttalte det nasjonale instituttet for smittsomme sykdommer NICD i en oppdatering.

Til sammenligning ble det påvist rundt 200 smittetilfeller daglig i midten av november, mens antallet var i underkant av 3.000 for en uke siden.

Forskere i Sør-Afrika var først ute med å varsle om den nye omikronvarianten i en prøve fra landets mest folkerike provins Gauteng. Siden har viruset blitt påvist i nesten alle landets provinser.

Mye er usikkert om varianten. De første funnene kan tyde på at den er svært smittsom, men forårsaker relativt milde symptomer hos vaksinerte, men det er ennå ikke bekreftet.

Nye funn fra Sør-Afrika

Fredag sa forskere i Sør-Afrika at omikronvarianten tilsynelatende sprer seg dobbelt så raskt som deltavarianten, melder The New York Times. Delta har hittil vært den mest smittsomme koronavarianten.

Det skyldes muligens en kombinasjon av smittsomhet og en evne til å vri seg unna kroppens immunforsvar, mistenker forskerne, som ennå ikke vet hvor mye hver av disse faktorene spiller inn.

– Vi er ikke sikre på hvordan miksen er, sier Carl Pearson ved London School of Hygiene & Tropical Medicine, som leder analysen, til avisen.

– Det er mulig at det også er mindre smittsomt enn delta, sier han om omikron.

De foreløpige funnene kommer fra noen av de samme forskerne som torsdag opplyste at den nye varianten kan tyde på økt risiko for reinfeksjon. Forskningen er ennå ikke fagfellevurdert.

Barn under fem år på sykehus

Sør-Afrika har på kort tid opplevd en smitteøkning uten sidestykke som følge av omikron.

Varianten overrasker ved at den tilsynelatende fører til økt smittespredning også blant barn.

– Det er en økning i sykehusinnleggelser av barn i aldersgruppen opp til fem år, sa NICD-forsker Michelle Groome fredag.

Hun oppgir ikke konkrete tall eller detaljer om barnas tilstand, men sier at utviklingen avviker fra tidligere smittebølger. Det er fortsatt for tidlig å trekke noen konklusjoner fra de tilgjengelige dataene.

De unge pasientene har det til felles at foreldrene er uvaksinert, ifølge NICD. Barn under tolv år vaksineres ikke i Sør-Afrika. Rundt 36 prosent av den voksne befolkningen er fullvaksinert, ifølge myndighetene.

