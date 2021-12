Hviterussisk aktivist dømt til fengsel

En hviterussisk aktivist er dømt til fire års fengsel beskyldt for å ha stiftet en ekstremistgruppe på appen Telegram, ifølge menneskerettsgruppen Viasna.

Den 38 år gamle fembarnsmoren Volha Zalatar har sittet i varetekt siden i vår. Hun ble pågrepet på gaten da hun fulgte sin ti år gamle datter til musikkskolen i mars i år.

Zalatar hadde etter presidentvalget i august 2020 vært ordstyrer i hjembyen for en lokal gruppe på Telegram-appen, og organisert konserter, fester og spaserturer. Myndighetene mener aktivitetene var «ulovlige massesamlinger», og i dommen anklages hun for å ha koordinert en «ekstremistorganisasjon».

Aktivisten Volha Zalatar (nest til høyre), sammen med ektemannen og de fem barna på et utdatert foto som menneskerettighetsgruppen Viasna har gitt ut. Foto: Viasna spring96.org via AP / NTB

Hun er også dømt for «omfattende brudd på offentlig orden», og for ikke å ha etterfulgt rettslige krav fra myndighetene.

– Hjertet mitt er revet i fillebiter. Omfanget av hat vokser, utbredelsen av smerte og oppgitthet øker, sa Zalatar i domstolen fredag, der hun avviste alle anklager.

– Vanlige menneskelige handlinger, reaksjoner og følelser blir kriminalisert, sa hun.

Myndighetene har slått ned på opposisjonelle stemmer etter at president Aleksandr Lukasjenko tok fatt på en sjette periode etter fjorårets valg. Opposisjonen og vestlige land har uttalt at valget var en farse. Hviterussere gikk ut i gatene etter valget. Over 35.000 mennesker er blitt pågrepet i demonstrasjoner og tusener av demonstranter er blitt slått.

Lukasjenkos regjering har etter valget stengt ned mesteparten av landets uavhengige medier og menneskerettighetsgrupper.

(©NTB)