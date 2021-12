To personer fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus etter frontkollisjon

Fredag kveld meldte politiet om en trafikkulykke ved Busnesgrenda på Rjukan.

Totalt ti personer er involvert i ulykken.

– Det er snakk om en front mot front-ulykke med syv personer i den ene bilen og tre i den andre, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Anne Meyer.

Personene skal være alvorlig skadet, men det er foreløpig uklart om det er snakk om livstruende skader.

Politiet melder på Twitter at det er to personer som er flydd til Ullevål sykehus med alvorlige skader, tre er sendt til sykehuset i Skien hvor to er alvorlig skadet og fem personer er fraktet til Drammen sykehus. De skal ikke være alvorlig skadet.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Politiet opplyser at de vil etterforske hendelsen.

Meyer opplyser til TV 2 at politiet er på stedet og foretar åstedsundersøkelser.

– Vi vil ta avhør av de involverte så fort det lar seg gjøre.

TV 2 er kjent med at det er store mengder snø på stedet.