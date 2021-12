Martine (23) om sjokkbeskjeden: – Herregud, må jeg fryse ned egg?

GOD KVELD NORGE (TV 2): Influenser Martine Halvorsen har et stort ønske om å få barn, men det kan vise seg å bli vanskelig for henne.

Forfatter og influenser Martine Halvorsen fikk tidlig beskjed om at hun har den medisinske tilstanden endometriose, noe som kunne gjøre drømmen til Halvorsen og kjæresten, Christian Kåsastul (24), utfordrende.

– Både jeg og Christian drømmer veldig om å få barn, det er en felles drøm vi alltid har hatt, sier hun til God kveld Norge og fortsetter:

– Jeg var 19 da jeg første gang fikk beskjed om at det å få barn kunne være vanskeligere for meg fordi jeg har endometriose.

BARN: Martine Halvorsen vil ha barn, men vet ikke enda om hun kan få det. Foto: Mariann Habbestad

Se intervju med Martine Halvorsen i videovinduet øverst i saken.

Vanskelig beskjed

I sommer fikk 23-åringen beskjed om at hun hadde alvorlige celleforandringer og måtte gjennomføre en operasjon for å bli kvitt celleforandringene. En såkalt konisering hvor en del av livmorhalstappen fjernes.

Et slikt inngrep kan ifølge NHI svekke livmorhalsen og føre til senabort og for tidlig fødsel.

Halvorsen syntes det var vanskelig å få vite konsekvensene med inngrepet hun måtte gjennomføre, og var redd for at det skulle få konsekvenser for hennes ønske om å få barn.

– Jeg var helt desperat i starten og tenkte: «Herregud, må jeg fryse ned egg?» Jeg var helt irrasjonell, forteller hun.

Til tross for at både endometriose og koniseringen kan sette en stopper for drømmen om barn, prøver Halvorsen å være positiv oppi det hele.

Hun har også hatt flere samtaler med en gynekolog for å bli bevisst på mulige hjelpemidler, og ønsker ikke å lage et problem ut av det før det er aktuelt.

Har diskutert mulige løsninger

Halvorsen har snakket mye om situasjonen sin sammen med kjæresten Kåsastul.

– Vi har konkludert med at uansett hvordan ting blir så ønsker vi å ha et hjem fylt av glade barn uansett hvordan de har kommet til oss, forteller Halvorsen.

– Og forhåpentligvis går det kjempefint og det sitter på første forsøk, legger hun til.

Selv om det kan bli vanskelig for influenseren å få barn, så kan hun fortsatt få barn på den naturlige måten uten å møte på utfordringer.

Dersom hun ikke kan gjennomføre det naturlig, har de snakket om mulige løsninger.

– Jeg har hele tiden sagt at vi skal ha barn uansett, og hvordan de kommer til oss, det får bli som det blir. Om det blir adopsjon, våre egne eller hvordan det blir, så tror jeg det blir bra uansett, smiler 23-åringen.

– Plaster på såret

Allerede i en alder av 20 år hadde Halvorsen en prat med foreldrene sine om det å få barn. Da sa faren at de støttet henne dersom de ville sette i gang tidlig med å prøve å få barn på grunn av hennes situasjon.

Halvorsen forteller at hun setter stor pris på all støtten og hjelpen hun har fått, men hun og kjæresten har bestemt seg for at de ikke ønsker å få barn av «desperasjon».

– Jeg har jo tenkt tanken at for hvert år jeg venter så kanskje det blir vanskeligere, men jeg er jo bare 23, og han er 24, understreker hun.

Tidligere i år ble influenseren tante for første gang, noe hun synes er kult å oppleve.

– Å få være tante for henne har vært litt plaster på såret tror jeg. At kjærligheten kan komme til andre barn enn abre sine egne også, sier hun.

– Men den dagen vi bestemmer oss for å gå «all in» og kjøre på, så går det forhåpentligvis vår vei, men vi vet ikke enda, legger Halvorsen til.