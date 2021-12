Håndballjentene holdt lekestue med Kasakhstan i VM-åpningen

Norge - Kasakhstan 46-18 (24-10)

Norge åpnet VM i Spania med en lekende lett storseier over Kasakhstan.

– Det var en fin gjennomkjøring. Det har ikke alltid hatt sånne storseirer i åpningskamper, så det skaper en god følelse. Det er noe å ta med seg, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal til TV 2.

De norske håndballjentene ga seg ikke før det sto 46-18.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg liker å spille mot enda bedre lag, det gjør jeg. Da er det nesten enklere å spille forsvar og angrep. De har en annen rytme. Det var en liten konsentrasjonsprøve i dag som jeg synes samtlige bestod, sier Nora Mørk til TV 2.

– Var det vanskelig å holde konsentrasjonen oppe?

– Det er en inngang til kampen hvor alle mann alle må ta tak i seg selv og være mentalt forberedt. Vi vet at når vi går på banen her at vi kommer til å vinne. Det er en mental jobb i dag, svarer den norske stjernespilleren.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson fikk rullert en del på laget i det som ble en enkel seier. Strekspiller Maren Aardahl og kantspiller Emilie Hovden fikk også sine mesterskapsdebuter.

I andre omgang kom Rikke Granlund inn i det norske målet for Katrine Lunde og leverte svært godt mellom stengene.

Alle de norske utespillerne kom på scoringslisten. Debutant Hovden ble mestscorende for Norge med sju fulltreffere.

Etter noen rotete åpningsminutter på kampen, fikk Norge opp dampen og kjørte over kasakhstanerne. Norge kontret motstanderen i senk og tok med seg en komfortabel 24-10-ledelse til pause i Castelló.

– Jeg synes vi fikk kjørt greit gjennom. Det var litt hakkete i starten, men etter hvert fikk vi mer flyt og kjørt tempo og kontringer, som gjorde at vi kom noen mål foran. Så må vi øve på angrep når vi kan, sa landslagsassistent Tonje Larsen til Viaplay i oppsummeringen av første omgang.

Den norske kontringsfesten fortsatte etter pause for Norge, som dro i land en 45-18-seier i første kamp i et mesterskap de er blant favorittene til å vinne.

– Det er fint å komme i gang. Vi har ventet på dette her. Vi fikk kjørt alle innom rimelig bra, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til Viaplay.

Romania slo VM-debutant Iran 39-11 tidligere på kvelden. Iranenerne er Norges neste motstander søndag kveld, før Romania venter to dager senere.