Northug spår etterspill: – Det skaper uro

IKKE OVER: Petter Northug (t.v) tror på flere etterdønninger av sponsorkonflikten mellom Johannes Høsflot Klæbo (t.h) og Norges Skiforbund.

Det har vært mye bråk rundt Klæbo etter at han nektet å gå med Viaplay-logoen på skidressen i Ruka. Torsdag ble han enig med skiforbundet om å likevel gå med logoen.

TV 2s langrennsekspert, Petter Northug, tror saken har skapt diskusjoner blant landslagsutøverne.

– Jeg tror det kan komme reaksjoner fra andre løpere. Om hva de mener om hvordan denne saken har blitt håndtert både fra Johannes sin side, men også Skiforbundets, sier Northug til TV 2, og utdyper:

– Det blir jo diskusjoner internt i gruppen. Når du har en ener som går sine egne veier og tar sine egne valg, så kommer de andre løperne til å diskutere det. Det har jeg vært med på selv, og det blir noen runder av det. Det skaper uro i en løpergruppe. Nå ble det som det ble, så får vi se om det dukker opp noen etterdønninger av saken som har vært her på Lillehammer, forklarer han.

Sett denne? Klæbo ble pepret med spørsmål om sponsorstriden på pressekonferansen torsdag:

Middels glad Klæbo: – Jeg orker ikke

– Hadde gått minst utover ham

De økonomiske konsekvensene for landslagsutøverne om Viaplay-avtalen hadde gått i vasken er blant temaene Northug tror tas opp blant løperne.

– Johannes er i en særposisjon, når det gjelder private avtaler og økonomi i norsk langrenn på herresiden. Det vet de andre utøverne også, som har litt andre forhold økonomisk enn Johannes har. Sånne ting diskuteres internt i gruppen blant løperne, påpeker skikongen.

– Det er klart, hadde det blitt noen økonomiske konsekvenser, så hadde det gått minst utover ham. Men det ble nå løst på en fin måte, sier Erik Valnes om tematikken.

Veteranen Pål Golberg er enig.

VETERAN: Pål Golberg er ærlig på at sponsor-konflikten har påvirket landslagsutøverne. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det påvirker alle

– De største stjernene drar det største lasset. Sånn har det alltid vært, og sånn vil det alltid være. Klart vi er avhengig av Johannes, som er vår største stjerne. Jeg er glad det ordnet seg, sier Pål Golberg, som er ærlig på at laget skulle vært saken foruten:

– Det er klart det påvirker alle. Jeg er glad vi kom i havn og at han nå går med den logoen som alle andre går med. Vi er først og fremst skiløpere, og det blir til tider mye utenomsportslig. Det påvirker jo, sier Golberg.

Petter Northug er klokkeklar på at konflikten ikke er over, men 35-åringen tror likevel Klæbo vil ligge lavt i tiden som kommer.

– Vi får høre mer om denne saken framover. Dette var en avklaring sånn at begge parter kunne gå inn i denne verdenscuphelgen her, men Johannes og Team Klæbo er ikke fornøyd med resultatet, så dette blir en diskusjon som kommer til å dukke opp senere, fastslår Northug.

SEIER: Klæbo var overlegen på sprinten fredag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Tror på ny utvikling etter OL

– Jeg tror ikke vi får vite så mye mer om forholdet mellom ham og Skiforbundet, og hva Johannes virkelig mener før etter OL. Nå vil han bli ferdig med saken, se framover og vil gå fort på ski. Han vil ha fokus på det å prestere i OL. Det er det som betyr alt for ham nå, så tror jeg at meningen han har om denne saken og forbundet, er noe vi vil få høre mer om etter OL og når sesongen er over, fortsetter han.

Johannes Høsflot Klæbo moste konkurrentene på sprinten i Lillehammer fredag. 25-åringen kunne med det endelig trekke på smilebåndet etter en tøff uke.

– Det var stas. Jeg klarte å skru om hodet i dag, og det er alltid artig å vinne. Jeg var veldig gira på å gå på fort i dag, og det er en lettelse å kjenne på at jeg lykkes med det, sa Klæbo, som i likhet med på pressekonferansen en dag i forveien ikke ville snakke om Viaplay-saken etter seieren.

– Jeg har hatt fokus på å gå på ski. Jeg har brukt de siste dagene på snu om og det kan man si at jeg har klart, sa trønderen.