Fem menn pågrepet for høyreekstremistisk terrorplan i Finland

Fem finske menn er pågrepet, mistenkt for å ha planlagt et høyreekstremistisk terrorangrep i Finland.

Politiet beskriver de pågrepne som radikale høyreekstremister som organiserte seg i hemmelighet, med mål om å utføre en terrorhandling for å drive fram en form for kollaps av samfunnet.

Mennene har ikke vært en del av det organiserte høyreekstreme miljøet i Finland, men forsøkt å holde seg under radaren, sier Eero Pietilä, ekspert ved sikkerhetspolitiet, på en pressekonferanse fredag kveld, ifølge finske medier.

De ble pågrepet tirsdag og ble varetektsfengslet i en domstol fredag, melder Hufvudstadsbladet. De fem bor alle i området rundt Kankaanpää sørvest i Finland, og det er ingen akutt fare for publikum, ifølge politiet.

I 20-årene

De fem mennene er i alderen 23 til 26 år og mistenkes for planlegging av terrorlovbrudd og håndtering av sprengstoff med terrorformål, ifølge opplysninger fra tingretten. Nøyaktig hva mennene mistenkes for å ha planlagt, vil politiet foreløpig ikke fortelle.

Politiet mener de tilhører en gruppe som baserer seg på radikal høyreekstremistisk ideologi. Petilä i det finske sikkerhetspolitiet sa fredag kveld at det dreier seg om såkalt akselerasjonisme.

De fem er kjent fra politiet fra før og har vært siktet for brudd på blant annet våpenlovene. Flere av dem er dessuten straffedømt for voldsforbrytelser.

Trusselvurdering

Finsk sikkerhetspoliti opprettholdt i mars et trusselnivå som ligger på det nest øverste trinnet på skalaen. Samtidig advarte de om at risikoen for høyreekstremisme har økt siden i fjor.

I sin nasjonale trusselvurdering for 2021 skrev norske PST at såkalt akselerasjonisme eksempelvis tar til orde for å fremskynde en total kollaps av samfunnet ved hjelp av terror.

– Disse gruppene er av den oppfatning at en rasekrig mellom hvite og alle andre raser er nært forestående. Gjerningspersoner i flere høyreekstreme terrorangrep har vært inspirert av dette tankesettet, het det i trusselvurderingen.

